Донорство по умолчанию: как не сорваться со скользкой дороги

Минздрав спровоцировал острую дискуссию в обществе, подготовив изменения в законодательство о донорстве. ВИДЕО



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Перед самым Новым годом ряд российских СМИ распространили новость: «В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство». Она разошлась со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, сделанное в пресс-центре «Парламентской газеты».

Парламентарий рассказал о том, что законодатели долго трудились над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, но текст документа все еще предстоит детально обсуждать.

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство - то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного - при определенных условиях - отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», - подчеркнул Морозов.

По его словам, в законопроекте прописана обязанность медиков сообщать родственникам о намерении изъять органы после смерти мозга у пациента. Однако если родственников нет, отметил парламентарий, то вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Обсуждение законопроекта планируется закончить ориентировочно до 20 января 2020 года.

Новость вызвала волну панических комментариев под публикациями в Интернете и постов в социальных сетях типа «кто-то не хило нагреет руки на чужих почках».

На сегодняшний день законодательство о донорстве в РФ – достаточно расплывчатое и нечеткое.

«Совершеннолетний дееспособный гражданин может в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально, выразить свое волеизъявление о согласии или о несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации (пересадки) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего дееспособного умершего, право заявить о своем несогласии на изъятие органов и тканей из тела умершего для трансплантации (пересадки) имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии - один из близких родственников (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка)», - говорится в статье 47 закона «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации».

Таким образом, сказать наверняка, можно ли изымать сейчас органы «по умолчанию» или нельзя – сложно. И врачи предпочитают не рисковать, пытаясь заручиться однозначным письменным согласием самого человека или его родственников.

Сторонники однозначного «донорства по умолчанию» обосновывают свои предложения соображениями гуманности. Они ссылаются на то, что подходить к родным с вопросом о донорстве после смерти их родного человека – неэтично. А эмоции, мол, могут заставлять их делать «неправильный выбор» и «отобрать жизнь» у людей, которых можно было бы еще спасти.

Впрочем, даже среди политиков и чиновников из числа государственников реакция на инициативу Минздрава – неоднозначная.

«В принципе, такая практика существует в мире. Нельзя, конечно, не брать во внимание этические вопросы. Надо пройти некую морально-этическую эволюцию, чтобы это воспринималось хотя бы как допустимое явление. Это одна сторона вопроса. Сама идея закона приемлема, возможна для обсуждения, но надо внимательно рассмотреть этот законопроект с тем, чтобы не было криминальных злоупотреблений», - цитирует первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко «Федеральное агентство новостей».

По его словам, «важно, чтобы не создавались такие условия, когда человека подталкивают к летальному исходу. В 90-е и фильмы снимали на эту тему. И отечественный кинематограф в том числе. Когда отыскивали людей, а потом убивали за большие деньги ради того, чтобы такой же, допустим, ребенок жил. Если подобные вопросы в новом законопроекте будут купированы, то такой подход имеет право на жизнь».

Онищенко отмечает, что общество сначала должно «созреть» для донорства по умолчанию. По его словам, пока стоит сосредоточиться на развитии технологий выращивания органов в искусственных условиях.

В принципе, то, что мы слышали о законопроекте, не позволяет создать внятного представления по целому ряду принципиальных моментов. И поэтому создает определенные риски.

Например, как быть с теми случаями, когда родные пациента не успевают вовремя прибыть в лечебное учреждение? В частности, когда с ними нет связи?

Как быть в ситуации, когда личность умирающего не установлена? Опять-таки консилиум? А что помешает недобросовестным лицам имитировать «неустановленность» личности или отсутствие координат близких погибшего, чтобы неправомерным образом изъять органы? Ведь такие вещи потом очень сложно доказывать.

Насколько этично будет изымать органы у людей, выступающих против этого из религиозных соображений – даже если они заранее не успели выразить свою волю?

Можно ли на 100% гарантировать, что недобросовестные лица, имеющие отношение к принятию решений, не остановят раньше времени борьбу за жизнь пациента, чтобы получить конкретные органы для «заказчика»?

Сложные вопросы, не правда ли?

Вне всякого сомнения, донорство необходимо. Оно реально спасает человеческие жизни. И в своем существующем сегодня виде оно не достаточно эффективно.

Но, может быть, стоит подойти к решению проблемы с другой стороны?

Например, начинать проводить массовые информационные кампании, направленные на то, чтобы склонить граждан к самостоятельному принятию того или иного решения относительно перспективы донорства? Ведь если большая часть совершеннолетних людей при жизни будут добровольно подписывать документы об официальном отказе или согласии на донорство, проблема решится само собой без каких-либо сложных дилемм и нравственных метаний.

Порою простые решения могут быть в сто раз лучше любых мудреных юридических схем...