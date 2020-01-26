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Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

10:15 26.01.2020
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Жертвами коронавируса в Китае стали 56 человек. Такие данные приводит госкомитет по делам здравоохранения КНР.

По информации властей, вирусом заразились 1975 человек. Таким образом, за сутки с момента последнего официального обновления данных жертвами болезни стали еще 15 человек, число инфицированных выросло почти на 700 человек, пишет РБК.

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 января заявил, что распространение вируса ускоряется. Он призвал местные власти всех уровней сделать своим приоритетом контроль над заболеванием.

После публикации вчерашних данных о заболеваемости первые случаи заражения были выявлены в Канаде, Португалии, Малайзии и Австралии. Кроме того, о первом погибшем от вируса сообщили власти Шанхая и провинции Хэнань. В 25 регионах Китая введен наивысший режим ЧС.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались признавать новый вирус ЧС международного масштаба, указав, что власти Китая принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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26.01.2020, 18:37
Гость: А ты напиши, властям в Китай

от дохрена понимающего, что и как, делать.
26.01.2020, 18:03
Гость: Гость

А почему не тристапроцентная? Врать так уж врать.
26.01.2020, 17:27
Гость: Да

Возможно...хотя вирус активно мутирует, так что запросто может перекинуться..

Да и китайский генерал от медицины утверждает, кто и где создал вирус 2003 года...ПРОВЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ, ЯКОБЫ ..это -лаборатория в США..

Цитата "При этом все (!) заболевшие – азиаты. Европейцев нет, хотя туристов в Ухани в дни зимних каникул много. Как тут не поверить страшилке, что вирус создан в американских лабораториях и специально заточен под людей с китайскими генами. С точки зрения науки такое вполне возможно."
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