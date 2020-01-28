В Боткинской больнице построят новый корпус с вертолетной площадкой

11:48

На территории Боткинской больницы будет построен пункт скорой помощи с вертолетной площадкой, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о передаче АНО "Развитие социальной инфраструктуры" земельного участка площадью 0,7 га для строительства пункта скорой помощи на территории ГБУЗ "ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ". Земельный участок расположен на севере Москвы в районе Беговой", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В пресс-службе отметили, что департамент городского имущества Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит АНО "Развитие социальной инфраструктуры" осуществить строительство объекта здравоохранения в рамках масштабного инвестиционного проекта по адресу: 2-й Боткинский проезд, вл. 5. Участок будет предоставлен АНО "Развитие социальной инфраструктуры" на 6 лет.

Отмечается, что новый корпус скорой помощи будет расположен на территории Парка Боткинской больницы, он же и будет оборудован вертолетной площадкой. Площадь предполагаемого объекта строительства составит 18 тысяч квадратных метров.

Строительство объекта здравоохранения планируется осуществить в рамках реализации государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы" (подпрограмма "Столичное здравоохранение").