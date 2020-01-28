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В Боткинской больнице построят новый корпус с вертолетной площадкой

11:48 28.01.2020
Боткинская больница
Скриншот с YouTube
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На территории Боткинской больницы будет построен пункт скорой помощи с вертолетной площадкой, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о передаче АНО "Развитие социальной инфраструктуры" земельного участка площадью 0,7 га для строительства пункта скорой помощи на территории ГБУЗ "ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ". Земельный участок расположен на севере Москвы в районе Беговой", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В пресс-службе отметили, что департамент городского имущества Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит АНО "Развитие социальной инфраструктуры" осуществить строительство объекта здравоохранения в рамках масштабного инвестиционного проекта по адресу: 2-й Боткинский проезд, вл. 5. Участок будет предоставлен АНО "Развитие социальной инфраструктуры" на 6 лет.

Отмечается, что новый корпус скорой помощи будет расположен на территории Парка Боткинской больницы, он же и будет оборудован вертолетной площадкой. Площадь предполагаемого объекта строительства составит 18 тысяч квадратных метров. 

Строительство объекта здравоохранения планируется осуществить в рамках реализации государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы" (подпрограмма "Столичное здравоохранение").

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 20:21
Гость: Евгений В

Живу в современном молодом городе Сибири (140000, космос, атом), во времена СССР в городе был построен и прекрасно функционировал комплекс медицинских учреждений Клиника МСЦ 51. Сейчас остались одни слезы с названием ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, в котором закрылись вообще часть отделений, а часть на ладан дышат. Пприходится ездить за 100 километров в Красноярск в краевую больницу, а там дичайшие очереди (ДО ПОЛУГОДА), так как одна больница на весь край, который по территории равен половине Европы.
Можете такое себе представить.
Но все же от города (Железногорск) до Красноярска вполне приличная дорога, а как живут в отдаленных районах?
В Крае собственники, их семьи, всех основных богатств в крае не живут, в Москве и еще где то за рубежом.
28.01.2020, 19:28
Гость: Алексан-ич

Ну, как водится: вертолеты - для отправки одних больных, а причастие скороговоркой - для отправки других. И так и будет, пока вертлявый холокостяк у власти.
28.01.2020, 15:12
Гость: Ира

На территории больницы есть сквер , а не парк, в сквере больные, когда тепло и в летнюю в жару , отдыхают и дышат свежим воздухом. По -видимому , этот сквер и пустят в расход. Понятно , что вертолеты крайне нужны трансплантологам!!!!!
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