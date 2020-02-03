Возможна ли эффективная химиотерапия при раке?

13:24

Когда-то весь мир воодушевленно подхватил слова википедии о найденном эликсире в борьбе с раковыми клетками

Тогда вики заявила, что химиотерапия при раке - сегодня самая передовая методика для лечения практически любых видов злокачественных новообразований. Но так ли это на самом деле, почему столь громкое и обнадеживающее заявление по факту совсем не панацея?

Понятие ХТ

Дословно это - это терапия патологий из-за инфекций и опухолей при помощи химии. Появилось оно не столь давно по меркам науки:на 1910 году химик из ФРГ вывел в свет первый препарат в среде химиотерапии. Сальварсан, проще говоря, соединения мышьяка.

Как происходит лечение: способы ХТ

Происходит все это банально:вводится ряд специальных химико-активных веществ из так называемой группы агентов противоопухолевых и химиотерапевтических средств. Выделяют несколько методик, условно их можно поделить на восемь категорий:

1. Уколы в вену - внутривенные введение инфузий;

2. Внутривенные инфузии, которые прогоняются через кровь и поступают в артерию под высоким давлением;

3. Капельницы;

4. Цитостатик, что впрыскивается с помощью внутриполостной химиотерапии;

5. Инстилляции внутрипузырные. Предполагают введение лекарства через мочевой пузырь;

6. Подкожно или внутримышечно;

7. Различные мази. Их наносят локально, делая аппликации;

8. Самый идеальный из способов - это прием капсул, таблеток, то есть, химиотерапия перорально.

Тогда, если на вооружении столько ухищрений и средств, почему же ХТ все таки не так эффективна?

Проблема правильного назначения химиотерапии при раке

Не стоит питать иллюзии, ведь несмотря на то, что химиотерапия, иногда и лечение радиацией - это, своего рода, золотой стандарт, нет прямых доказательств их стопроцентного успеха.

Интересно, что современные врачи стараются избегать ответов на вопросы излечим ли рак вообще. Им проще использовать слово - ремиссия. Однако, говоря про шансы излечения с ХТ, они куда выше, нежели без её применения.

Учтите, сегодня нет такого лекарства, которое бы полностью раз и навсегда справилось с раком.

Помните, онкология при помощи химиотерапии поддается "коррекции", а все чаще и её бескомпромиссному уничтожению. Но для этого нужно выбрать точную цель. От её грамотно расставленных приоритетов будет зависеть итог:временное излечение или навсегда, а может лишь уменьшение опухоли в объёме.