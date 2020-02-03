Возможна ли эффективная химиотерапия при раке?
Тогда вики заявила, что химиотерапия при раке - сегодня самая передовая методика для лечения практически любых видов злокачественных новообразований. Но так ли это на самом деле, почему столь громкое и обнадеживающее заявление по факту совсем не панацея?
Понятие ХТ
Дословно это - это терапия патологий из-за инфекций и опухолей при помощи химии. Появилось оно не столь давно по меркам науки:на 1910 году химик из ФРГ вывел в свет первый препарат в среде химиотерапии. Сальварсан, проще говоря, соединения мышьяка.
Как происходит лечение: способы ХТ
Происходит все это банально:вводится ряд специальных химико-активных веществ из так называемой группы агентов противоопухолевых и химиотерапевтических средств. Выделяют несколько методик, условно их можно поделить на восемь категорий:
1. Уколы в вену - внутривенные введение инфузий;
2. Внутривенные инфузии, которые прогоняются через кровь и поступают в артерию под высоким давлением;
3. Капельницы;
4. Цитостатик, что впрыскивается с помощью внутриполостной химиотерапии;
5. Инстилляции внутрипузырные. Предполагают введение лекарства через мочевой пузырь;
6. Подкожно или внутримышечно;
7. Различные мази. Их наносят локально, делая аппликации;
8. Самый идеальный из способов - это прием капсул, таблеток, то есть, химиотерапия перорально.
Тогда, если на вооружении столько ухищрений и средств, почему же ХТ все таки не так эффективна?
Проблема правильного назначения химиотерапии при раке
Не стоит питать иллюзии, ведь несмотря на то, что химиотерапия, иногда и лечение радиацией - это, своего рода, золотой стандарт, нет прямых доказательств их стопроцентного успеха.
Интересно, что современные врачи стараются избегать ответов на вопросы излечим ли рак вообще. Им проще использовать слово - ремиссия. Однако, говоря про шансы излечения с ХТ, они куда выше, нежели без её применения.
Учтите, сегодня нет такого лекарства, которое бы полностью раз и навсегда справилось с раком.
Помните, онкология при помощи химиотерапии поддается "коррекции", а все чаще и её бескомпромиссному уничтожению. Но для этого нужно выбрать точную цель. От её грамотно расставленных приоритетов будет зависеть итог:временное излечение или навсегда, а может лишь уменьшение опухоли в объёме.