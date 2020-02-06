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Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

09:14 6.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Росстат раскрыл данные о регионах, где на конец 2018 года наблюдалась острая нехватка медицинского персонала.

Как пишет РБК, на конец 2018 года незакрытыми были порядка 50 тысяч вакансий врачей и столько же вакансий среднего медицинского персонала. Отмечается, что в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах — каждая десятая вакансия.

Наибольший дефицит врачей был зафиксирован в Камчатском крае, там не было закрыто около 20 вакансий врачей, медсестер и фельдшеров.

На втором месте по нехватке врачей значится Смоленская область, а на третьем — Псковская область.

В регионах отметили, что на конец 2019 года ситуация осталась без изменений. Отмечается, что больше всего незакрытых позиций наблюдается в службе скорой помощи, где не закрытой значатся каждая четвертая вакансия. Медики не хотят идти работать в скорую помощь из-за больших нагрузок и очень низких зарплат.

Как напоминает издание, в своем послании Федеральному собранию Путин поставил цель обеспечить все уровни системы здравоохранения кадрами к 2024 году.

«70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело» 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров», — говорил Владимир Путин.

Для решения проблемы обеспечения регионов России кадрами президент предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: в новом учебном году 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» станут целевыми. Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, одновременно они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускников. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Росстат
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 11:10
Гость: Евгений В

Даже если наскоро удастся заткнуть дыры, и наладить профессиональную подготовку врачей, то все равно лет на двадцать, как минимум положение останется очень тяжелым. За 30 лет серьезно утрачен профессионализм врачей вне федеральных медицинских центров. Вместо основной деятельности врачи из-за низкой заработной платы занимались источниками средств для выживания, вплоть до торговли шмутками. Часть из них сумела открыть частную практику, где до сих пор оказываются услуги самого примитивного нижайшего качества, хотя реклама и пропаганда говорит о другом. В интернете и на ТВ постоянно пропагандируется практика самолечения и поддельные лекарства с использованием имен знаменитых врачей и народных целителей. РФ отстала лет на 100, как минимум.
06.02.2020, 11:01
Гость: Ray Bloom

После слов врача: "Эта болезнь не лечится, или я не знаю того кто бы вылечился" пришлось заглянуть в интернет - через неделю я был здоров.
Ну и нафига народу такие врачи, которые не лечат?
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