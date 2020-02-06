Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

09:14

Росстат раскрыл данные о регионах, где на конец 2018 года наблюдалась острая нехватка медицинского персонала.

Как пишет РБК, на конец 2018 года незакрытыми были порядка 50 тысяч вакансий врачей и столько же вакансий среднего медицинского персонала. Отмечается, что в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах — каждая десятая вакансия.

Наибольший дефицит врачей был зафиксирован в Камчатском крае, там не было закрыто около 20 вакансий врачей, медсестер и фельдшеров.

На втором месте по нехватке врачей значится Смоленская область, а на третьем — Псковская область.

В регионах отметили, что на конец 2019 года ситуация осталась без изменений. Отмечается, что больше всего незакрытых позиций наблюдается в службе скорой помощи, где не закрытой значатся каждая четвертая вакансия. Медики не хотят идти работать в скорую помощь из-за больших нагрузок и очень низких зарплат.

Как напоминает издание, в своем послании Федеральному собранию Путин поставил цель обеспечить все уровни системы здравоохранения кадрами к 2024 году.

«70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело» 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для федеральных центров», — говорил Владимир Путин.

Для решения проблемы обеспечения регионов России кадрами президент предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: в новом учебном году 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» станут целевыми. Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, одновременно они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускников.