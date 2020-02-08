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Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

11:14 8.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Это первый случай гибели американца от коронавируса.

По данным дипведомства, этому человеку было около 60 лет. Он скончался в четверг. Никаких других деталей о нем посольство не приводит.

"Мы направляем самые искренние соболезнования семье. Из уважения к частной жизни семьи, никаких других комментариев у нас не будет", - заявил представитель американского посольства в Пекине.

Также стало известно, что среди умерших от коронавируса в Ухане оказался гражданин Японии. Он скончался в ночь на субботу.

Отмечается, что японец заболел 16 января, а 28 января у него был предварительно выявлен новый коронавирус. В то же время этот диагноз не был подтвержден на момент смерти: больнице сообщили, что причиной смерти стала "вирусная пневмония", но медики не уверены, что вызвана она была именно заражением коронавирусом.

Если диагноз подтвердится, умерший станет первой жертвой коронавируса среди граждан Японии.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом достигло 34 546 человек, зафиксированы 722 смертельных случая.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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08.02.2020, 20:26
Гость: Да

Если верить китайской статистике, то количество умерших от коронавируса за один день растёт мало...гибнет по 70 человек в день, при том, что количество зараженных растёт на 2 500 человек в день..

Может, лечить стали чуть лучше..тьфу-тьфу, чтоб не сглазить..
08.02.2020, 20:09
Гость: Госсекретарь США Майк Помпео 7 февраля

Мы связались с американскими организациями, чтобы они увеличили гуманитарную помощь жителям Уханя. Эти средства индивидуальной защиты и другие предметы медицинского назначения, предоставляемые этими организациями, могут помочь спасти жизни в Китае и защитить людей от коронавируса.
08.02.2020, 20:09
Гость: Олег

Американцы, оказывается, тоже из плоти и крови. А не какие-то там земные небожители.
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