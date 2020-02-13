В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

09:45

Власти китайской провинции Хубэй опубликовали обновленные данные о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что данные за истекшие сутки существенно отличаются от данных по состоянию на 12 февраля. Так, 13 февраля было зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии и 14 840 новых случаев заражения. А сутками ранее скончались 94 человека и вновь заразившихся насчитывалось 1 638 человек.

Столь резкий скачок в количестве заразившихся новым типом коронавируса (COVID-19) власти объяснили новым методом диагностики, пишет "Интерфакс".

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй объяснил резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики. В частности, как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффектность принимаемых мер.

В связи с этим недавно в Хубэе "были проведены диагностические обследования и пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания, а новые пациенты были диагностированы в соответствии с новой диагностической классификацией".