Лекарство от или для смерти? Книга о вреде прививок вскрыла давний нарыв

В последнее время обострились споры, связанные с вредом и пользой от прививок

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Особую актуальность эта тема приобрела в связи с истерией вокруг китайского коронавируса, от которого еще даже не придумано вакцины. Но и без этой напасти причин вести дискуссию – масса.

Одна из них, вышедшая недавно в крупнейшем московском издательстве АСТ, - книга Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Как мы уже писали, книга, автор которой утверждает, что якобы «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», вызвала шквал критики от представителей медицинского сообщества, в том числе публиковавшихся в издательстве АСТ.

Из-за нездорового ажиотажа издательство АСТ решило приостановить продажи книги. Сотрудники издательства объяснили, что книга Амантонио вышла под грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора», она не нарушает законодательство и представляет альтернативный взгляд.

Какие же нарывы вскрыла книга? Прежде всего, заметим, что Антон Амантонио – это псевдоним, что уже само по себе настораживает. Как выяснилось, автор живет в Израиле и является популярным блогером. Медицинского образования у него нет.

По итогам выхода книги в «Росбалте» прошла дискуссия о прививках. «ВОЗ в 2019 году признала, что недоверие к вакцинации стало одной из самых больших проблем не только у нас, но и во всем мире, — рассказал вначале модератор дискуссии – врач и телеведущий Константин Иванов. — И выход книги блогера Амантонио вызвал громадный резонанс. По данным мониторинга социальных сетей усилиями компании Brand Analitc и СМИ, общий охват материалов по данному информационному поводу составил более 45 млн просмотров. Остро негативно по факту выхода книги высказались 1612 пользователей социальных сетей и авторов, позитивно — 982, нейтрально — почти 2,5 тысячи человек».

По данным той же Brand Analitic за прошлый год, сторонников вакцинации в российских соцсетях все-таки больше: 59% — за, но 41% против. Как видим, противников тоже очень много.

Руководитель центра по иммунопрофилактике ЦНИИЭ Роспотребнадзора Ирина Михеева заявила, что под влиянием книги некоторые откажутся делать своим детям прививки. Но не надо забывать, что в прошлом году от коклюша в России умерло двое детей, от ротавирусной инфекции — пятеро, а от менингококковой инфекции — 127 человек. Эксперт посетовала, что «когда мы пытаемся обсуждать сугубо научные вещи в непрофессиональной среде, это обречено на неудачу».

Эксперты резко осудили анитпрививочников, заметив, что, кроме их свободы, есть еще «общественное понятие иммунитета». «Сегодня все дети мам-антипрививочниц не болеют полиомиелитом, поскольку большинство детей у нас привиты. А вот когда происходит прорыв — все бегут прививаться», — подчеркнула лен РАЭ и РАПМ и эксперт EASD Ольга Демичева.

Крайне резко Демичева высказалась про самого Амантонио, заметив, что «мать-дура принимает решения на основании грамотно сделанного вброса эмоционального негодяя типа анонима, который написал сию книженцию».

Правда, противники прививок не собирались сдаваться. Координатор общественной группы «Иммунный ответ» Александра Машкова тут же спросила, отреагировал ли поддерживающие прививки коллеги столь же оперативно на выход в том же издательстве книг о лечении рака водкой и маслом или об исцеляющих заговорах великой Ванги.

Автор скандального труда Антон Амантонио выступил по телемосту, только без изображения, объяснив это желанием «избежать личных нападок и сосредоточиться на информации». «Я всего лишь хотел разобраться в теме вакцинации, когда у меня родилась дочь, - рассказал он. — Простого ответа я не нашел, поэтому решил почитать научные исследования». От того, что он узнал, Амантонио, по его словам, был в шоке. И решил написать сначала в блог, а потом и книгу.

Амантонио напомнил, что в его книге около тысячи ссылок на авторитетные научные исследования, в блоге же их более двух тысяч. Автор охарактеризовал свою деятельность как некоммерческую, заверив, что он не зарабатывает на блоге и не планировал зарабатывать на книге, «не ожидая, что она окажется такой скандальной»

У противников прививок есть тоже свои аргументы, от которых просто так отмахнуться нельзя. Недавно в США сотни родителей протестовали против закона об обязателльном вакцинировании, который отлучил от школы 26 000 детей, родители которых отказались от прививок, пишет «МК». Директор Центра медицинской этики и законодательства в Университете Западной Вирджинии Алвин Мосс пишет о негативных последствиях прививок.

Исследования, проведенные совсем недавно, в марте 2019 года, показали, что у 10,1% детей реакция после вакцинации от кори была настолько тяжелой, что пришлось обращаться в отделение скорой помощи. У 6,1% температура поднималась выше 39,5 по Цельсию. А у 3,4% обнаруживались новые хронические заболевания, такие, как расстройства иммунной системы, астма, диабет 1-го типа, аллергии и др. «Вакцина MMR от кори вовсе не так безопасна, как уверяют официальные представители системы здравоохранения», – настаивает Мосс.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно боролась с подобными заявлениями по этому поводу. Во-первых, любая сертифицированная вакцина проходит испытания и только затем признается пригодной к использованию. Даже после выведения на рынок неизбежны повторные проверки.

Во-вторых, показательна статистика. Прививки приводят к осложнениям обычно в одном случае на миллион вакцинаций. При этом не зарегистрировано ни одного случая смерти. Любое же неблагоприятное проявление после иммунизации называют побочным проявлением.

