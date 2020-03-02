Что нужно есть для укрепления зрения

22:36

Человеческое зрение ― сложная система, которая ежедневно подвергается негативному воздействию множества факторов

На ухудшение работы глаз влияют солнечный свет, пагубные привычки, постоянная работа на компьютере. Но на сайте https://piterskie-zametki.ru/ рассказывается, какие продукты помогут восстановить зрение.

Удивительный шпинат

Итак, какой же рацион рекомендуют "Питерские заметки"? Один из продуктов, который положительно сказывается на здоровье глаз, ― шпинат. Привлекательность этой зелени заключается в том, что в ее составе содержится очень много лютеина. Этот компонент отлично противостоит развитию катаракты. Поэтому регулярное употребление шпината способствует эффективной профилактике различных глазных заболеваний.

Ценный творог

Не менее важно ввести в свой рацион творог, так как в нем присутствует много:

- витамина B12;

- рибофлавина;

- холина;

- витамина PP;

- кальция и т. д.

Если регулярно есть этот молочный продукт, то в хрусталике и роговице нормализуется обмен веществ. Постепенно улучшится кровоснабжение глаз, за счет чего исчезнет ощущение усталости и напряжения.

Незаменимая морковь

Для улучшения зрения рекомендуется ввести в рацион морковь. Этот овощ, в составе которого содержится множество ценных макро- и микроэлементов, благотворно сказывается на здоровье глаз. Особенно полезен бета-каротин, способствующий поддержанию остроты зрения. Чтобы добиться максимального усвоения жирорастворимого каротина, "Piterskie-Zametki.ru" советуют тушить морковь со сливками либо делать на ее основе салат, заправленный сметаной.

Полезные фрукты

Очень полезны для здоровья глаз не только овощи, но и фрукты. Чтобы улучшить зрение, рекомендуется ввести в свой ежедневный рацион плоды оранжевого и зеленого цвета. Отличным решением окажутся:

- яблоки;

- мандарины;

- киви;

- хурма;

- апельсины;

- персики;

- виноград;

- фейхоа и т. д.

Вот неполный список фруктов, которые очень полезны для глаз и способны справиться с распространенным синдромом менеджера.

Бесценная тыква

Что еще полезно есть для укрепления зрения? Специалисты советуют не отказываться от тыквы, биохимический состав которой обогащен цинком, лютеином, аскорбиновой кислотой, зеаксантином, витаминами A и B-группы. Регулярное употребление этого овоща, из которого можно приготовить муссы, супы, пюре, каши, салаты и множество десертов или сок, благотворно скажется на состоянии зрения и предотвратит возникновение различных глазных болезней.