Что нужно есть для укрепления зрения
На ухудшение работы глаз влияют солнечный свет, пагубные привычки, постоянная работа на компьютере. Но на сайте https://piterskie-zametki.ru/ рассказывается, какие продукты помогут восстановить зрение.
Удивительный шпинат
Итак, какой же рацион рекомендуют "Питерские заметки"? Один из продуктов, который положительно сказывается на здоровье глаз, ― шпинат. Привлекательность этой зелени заключается в том, что в ее составе содержится очень много лютеина. Этот компонент отлично противостоит развитию катаракты. Поэтому регулярное употребление шпината способствует эффективной профилактике различных глазных заболеваний.
Ценный творог
Не менее важно ввести в свой рацион творог, так как в нем присутствует много:
- витамина B12;
- рибофлавина;
- холина;
- витамина PP;
- кальция и т. д.
Если регулярно есть этот молочный продукт, то в хрусталике и роговице нормализуется обмен веществ. Постепенно улучшится кровоснабжение глаз, за счет чего исчезнет ощущение усталости и напряжения.
Незаменимая морковь
Для улучшения зрения рекомендуется ввести в рацион морковь. Этот овощ, в составе которого содержится множество ценных макро- и микроэлементов, благотворно сказывается на здоровье глаз. Особенно полезен бета-каротин, способствующий поддержанию остроты зрения. Чтобы добиться максимального усвоения жирорастворимого каротина, "Piterskie-Zametki.ru" советуют тушить морковь со сливками либо делать на ее основе салат, заправленный сметаной.
Полезные фрукты
Очень полезны для здоровья глаз не только овощи, но и фрукты. Чтобы улучшить зрение, рекомендуется ввести в свой ежедневный рацион плоды оранжевого и зеленого цвета. Отличным решением окажутся:
- яблоки;
- мандарины;
- киви;
- хурма;
- апельсины;
- персики;
- виноград;
- фейхоа и т. д.
Вот неполный список фруктов, которые очень полезны для глаз и способны справиться с распространенным синдромом менеджера.
Бесценная тыква
Что еще полезно есть для укрепления зрения? Специалисты советуют не отказываться от тыквы, биохимический состав которой обогащен цинком, лютеином, аскорбиновой кислотой, зеаксантином, витаминами A и B-группы. Регулярное употребление этого овоща, из которого можно приготовить муссы, супы, пюре, каши, салаты и множество десертов или сок, благотворно скажется на состоянии зрения и предотвратит возникновение различных глазных болезней.