Беруши: для чего и какие бывают, как правильно пользоваться

22:18

Шум не так безобиден, как кажется на первый взгляд

Чтобы уменьшить шум, который окружает человека почти везде, были изобретены беруши. Первыми в изобретении современных шумопоглощающих вкладышей были американцы. Эти вкладыши в разных странах называют по-разному, а мы привыкли называть их «беруши».

Шум воздействует не только на органы слуха – он оказывает негативное влияние на весь организм человека. Он воздействует на сердечно-сосудистую и нервную системы. Под воздействием шума нарушается сон, человек больше раздражается, появляются утомляемость и агрессивность.

Шум способствует возникновению психических заболеваний. Он воздействует на наш мозг, а значит и на все наши органы. Под его воздействием неправильно работает дыхательная система, повышается тонус сосудов, а это приводит к повышению артериального давления и к различным дисфункциям в организме.

Шум оказывает негативное влияние на моторику кишечника, на обменные процессы и на иммунитет.

Таким образом, шум наносит человеческому организму невосполнимый вред.

Для того, чтобы уменьшить шум и его пагубное воздействие на наш организм, надо пользоваться разнообразными средствами, поглощающими шум.

На производстве, где уровень шума бывает достаточно высоким, применяют шумопоглощающие наушники. В повседневной жизни, чтобы оградить себя от шума, люди используют вкладыши – беруши.

Разновидностей таких вкладышей много – есть беруши, которые защищают от пыли, воды, ветра, насекомых. Существуют специальные беруши для музыкантов и дайверов.

Рассмотрим применение беруш в нашей повседневной жизни. Защищать свои уши необходимо в самолетах, в поездах и автобусах. Собираясь в поездку, мы берем с собой средства по уходу за кожей лица и рук, необходимые лекарства и прочее. И совсем забываем о защите своих ушей, а следовательно, и всего организма. А мы должны заботиться о себе, должны стараться уменьшить шум, который может воздействовать на наш организм.

Лет 35-40 назад в наших аптеках начали продавать беруши в виде небольших пластинок тонкой бумаги. Их надо было скатывать в шарики или свертывать в конус и вставлять в уши. Скажу честно, что такие защитные вкладыши были абсолютно бесполезны.

В последние годы в аптеках появилось большое разнообразие берушей, которые удобны в использовании и стоят недорого.

Я на собственном опыте убедилась, что это незаменимая вещь и дома и в поездке. Однажды была в командировке. Спать с открытым окном, казалось, невозможно, т. к. шум под окнами был почти всю ночь, но я захватила с собой комплект берушей из полиуретана, и шум меня не беспокоил. Потом разговорилась с женщиной из соседнего номера, она жаловалась на шум.

Я посоветовала ей беруши, на что она ответила, что они ей не помогают. Оказалось, что у нее те самые бумажные вкладыши. Я подарила ей комплект моих вкладышей из полиуретана. Она была очень удивлена этими берушами. А на следующее утро встала хорошо выспавшаяся и отдохнувшая. И пошла в аптеку покупать такие же.

Беруши изготавливают из силикона, вспененного ПХВ, полиуретана и других материалов. Я отдаю предпочтение берушам из полиуретана производства «ЗМ Бразилия». Они имеют волнистую форму и хорошо держатся в ушах, и шумопоглощение у них 34 дб. Все другие рассчитаны на 28-29 дб. Удобны также немецкие беруши – они в пластмассовом контейнере и это удобно для хранения. И совсем не понравились мне английские – из вспененного ПХВ – их неудобно вставлять, они плохо держатся в ухе и очень долго расправляются.

Перед тем, как поместить в ухо беруши, надо покатать их пальцами, чтобы они стали тонкими и хорошо вставлялись. Не надо загонять вкладыш полностью, это может нанести вред уху. Необходимо оставить примерно 5 - 7 мм, чтобы было за что взяться, чтобы удалить его. Как только вставите вкладыш в ухо, не убирайте руку сразу – подождите секунд 15, чтобы он расправился в ухе и принял форму Вашего слухового отверстия. Затем вставляйте вкладыш в другое ухо таким же способом. Удаляйте вкладыши медленно и аккуратно, чтобы не нанести вреда барабанной перепонке.

Обращаю Ваше внимание на то, чтобы Вы не забывали читать, что написано на упаковке и следовали инструкции.

Конечно, найдутся такие люди, которым не подходят или не нравятся беруши, о которых я написала. Тогда им необходимо найти какой-то другой способ защиты от шума. Но защищать себя от шума надо. Покупка товаров, полезных Вашему здоровью, дело ответственное.

Берегите свое здоровье, дорогие потребители.

Фото с сайта pixabay.com

