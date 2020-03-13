Редкие нарушения сна

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Нарушения сна – это состояния, которые ухудшают качество жизни пациентов

Некоторые из этих расстройств достаточно серьезны, чтобы повлиять на нормальное физическое, психическое, социальное и эмоциональное функционирование человека.

К редким расстройствам сна можно отнести синдром Клейна-Левина, он же синдром Спящей Красавицы.

Заболевание представляет собой редкое нарушение сна, которое характеризуется повторяющимися, но обратимыми периодами чрезмерного сна (гиперсомния) с ощущением усталости и перепадов настроения. Состояние в основном затрагивает мужчин-подростков.

Механизм заболевания до конца не изучен, но считается, что причина этого связана с нарушениями в гипоталамусе и таламусе, которые регулируют аппетит и сон.

Симптомы проявляются в виде эпизодов, обычно длящихся от нескольких дней до нескольких недель. Болезнь значительно влияет на личную, профессиональную и социальную жизнь больного, но симптомы исчезают самопроизвольно и редко могут привести к длительным проблемам. Серьезность жалоб и течение заболевания варьируются от пациента к пациенту. В течение примерно десяти лет у пациентов происходит более 20 эпизодов. Начало обычно внезапное и связано с симптомами, похожими на грипп. Признаки и симптомы включают чрезмерное потребление пищи, раздражительность, дезориентацию, галлюцинации и повышенную сексуальность.

Другие симптомы включают изменения в настроении и познании, сильную апатию, дереализацию, депрессию и беспокойство. Иногда навыки общения и координации также страдают. Пострадавшие люди совершенно нормальны между возникающими эпизодами, хотя очень часто они не помнят, что произошло во время эпизода. Может пройти несколько недель или больше, прежде чем симптомы вернутся.

Дифференциальный диагноз выясняется с исключением циклического рецидива сонливости во время предменструального подросткового периода, энцефалопатии, рецидивирующей депрессии или психоза.

Диагноз ставится на основании анамнеза и физического обследования, но полисомнография является основным методом диагностики.

Специального лечения синдрома Клейна-Левина не существует. Стимуляторы, включая амфетамины, метилфенидат и модафинил, используются для лечения сонливости, но могут повышать раздражительность и негативно влиять на когнитивные способности. Также могут быть назначены литий и карбамазепин, которые в некоторых случаях предотвращают будущие эпизоды.

Редкие нарушения сна также выражаются неспособностью заснуть, беспокойным сном и частыми пробуждениями по ночам. Нарушения сна часто делают людей уставшими и раздражительными, неспособными сосредоточиться в течение дня. Нарушения сна характеризуются необычной периодичностью сна, которая мешает физическому, психическому и эмоциональному функционированию человека.

У большинства людей были нарушения сна в какой-то момент их жизни. Любой человек в любом возрасте может столкнуться с этой проблемой. В зависимости от причины нарушения сна могут быть кратковременными или долговременными.

Есть много причин, заболеваний и расстройств, которые могут вызвать нарушения сна. Наиболее распространенные причины нарушений сна.

Ночное мочеиспускание - обычно встречается у детей.

Бессонница - неспособность заснуть или длительный сон, который может длиться от нескольких ночей до месяцев или лет. Она может быть вызвана разницей во времени, стрессом и беспокойством, гормональными проблемами, проблемами с пищеварением или может быть признаком другой болезни или состояния.

Синдром беспокойных ног - необъяснимый импульс для движения ног, иногда сопровождающийся покалыванием.

Другие причины нарушений сна - апноэ во сне, аллергия и простуда, храп, частое мочеиспускание, фибромиалгия и ночные кошмары.

Апноэ во сне вызывает нарушение дыхания во время сна. Скрежетание зубами, называемое бруксизмом, также может привести к беспокойному сну. Аллергия, простуда, кашель, инфекции верхних дыхательных путей могут затруднить дыхание ночью. Храп может нарушить сон, и если он достаточно сильный, он может разбудить человека.

Частое мочеиспускание по ночам, называемое никтурией, заставляет часто просыпаться ночью. Плохие сны и ночные кошмары делают сон беспокойным и часто прерывают его. Люди испытывают эмоциональную усталость после кошмара, потому что кошмары оставляют у них негативные эмоциональные мысли.

Если нарушения сна не проходят через несколько дней, необходима консультация с врачом, чтобы определить, есть ли серьезные проблемы. Нарушения сна диагностируются с помощью следующих тестов:

- полисомнография – исследование сна;

- электроэнцефалограмма;

- генетическое исследование крови.

Лечение редких нарушений сна зависит от причин и может включать в себя любой из следующих методов:

- решение проблемы ночного мочеиспускания;

- снотворное;

- добавки мелатонина;

- антиаллергические лекарства;

- лечение простуды;

- лечение дыхательного аппарата или операция, устраняющая апноэ во сне;

- потеря веса;

- соблюдение регулярного режима сна;

- психотерапия;

- уменьшение стресса и тревоги;

- уменьшение или ограничение потребления кофеина;

- сокращение курения и употребления алкоголя.

Прогноз редких расстройств сна является благоприятным, за исключением синдрома Клейна-Левина. Эпизоды со временем уменьшаются по частоте и интенсивности в течение 8-12 лет.

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