На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

17:31

Минздрав Украины зафиксировал 13 марта первую смерть от коронавируса COVID-19. Это 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с двусторонней пневмонией и лабораторно подтвержденным случаем коронавируса, сообщает КП Украина.

Близкие родственники, с которыми проживала женщина, и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.

Скончавшаяся женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом отправилась домой в Радомышль Житомирской области и там успела побывать в церкви.

Плохо она почувствовала себя лишь к 12 марта. 71-летняя женщина была госпитализирована, ее состояние оценивалось сначала как средней тяжести, потом как тяжелое.

Коронавирус COVID-19 на Украине был подтвержден у троих человек.

Через двое суток Украина планирует закрыть границу для иностранцев.