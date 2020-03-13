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На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

17:31 13.03.2020
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Минздрав Украины зафиксировал 13 марта первую смерть от коронавируса COVID-19.  Это 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с двусторонней пневмонией и  лабораторно подтвержденным случаем коронавируса, сообщает КП Украина.

Близкие родственники, с которыми проживала женщина, и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.

Скончавшаяся  женщина недавно  вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом отправилась домой в Радомышль Житомирской области и там успела побывать в церкви.

Плохо она почувствовала себя лишь к 12 марта. 71-летняя женщина была госпитализирована, ее состояние оценивалось сначала как средней тяжести, потом как тяжелое. 

Коронавирус COVID-19 на Украине был подтвержден у троих человек.

Через двое суток Украина планирует закрыть границу для иностранцев.

Темы: Коронавирус, Украина
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