Генитальный герпес: симптомы, признаки и лечение

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Все, что нужно знать о вирусе простого герпеса, который в медицине обозначается как HSV, включая диагностику, профилактику и лечение

Появление на половом члене или влагалище необычных пузырьков может быть вызвано несколькими причинами. Но если язвы красные и воспаленные, и человек испытывает симптомы простудного заболевания, вполне вероятно, что это проявляется генитальный герпес.

Фото с сайта bezbolezni.info

Генитальный герпес - распространенная инфекция, передаваемая половым путем (ИППП). Ее вызывает вирус герпеса. На самом деле существует два штамма вируса простого герпеса (в сокращении ВПГ), один из которых вызывает герпес на лице, а другой вызывает генитальный герпес:

• ВПГ-1 вызывает герпес на лице и, как считается, поражает около 67 процентов населения.

• ВПГ-2 вызывает генитальный герпес и поражает около 11 процентов населения.

Между двумя типами вируса существует возможность перехода, поэтому при оральном сексе может передаваться HSV-1 на половые органы или HSV-2 на губы.

Симптомы генитального герпеса

Первым симптомом генитального герпеса, как правило, является воспаление кожи в области гениталий или анального прохода, которое может вызывать чувство покалывания, раздражения и зуд. Генитальный герпес может появиться на половом члене или влагалище, мошонке, паху и бедрах, ягодицах и вокруг заднего прохода.

В редких случаях волдыри также могут вскочить внутри мочеиспускательного канала.

Человек может быть носителем HSV-2 и не испытывать никаких симптомов. У многих людей вообще не проявляются видимые признаки или симптомы герпеса. Другие наоборот испытывают сильнейшее ухудшение физического состояния. Важно отметить, что после заражения вирусом герпеса человек может не замечать никаких симптомов заболевания в течение нескольких недель или даже лет.

Признаки и симптомы повторяющихся вспышек герпеса обычно слабее, чем при первом проявлении, и проходят быстрее - обычно примерно через неделю.

Фото с сайта yandex.ru/health

Наиболее распространенные симптомы генитального герпеса следующие:

• Могут появиться симптомы, похожие на грипп или простуду, включая высокую температуру, усталость, головную боль и опухшие железы, особенно в первой стадии болезни.

• Боль в пояснице и внизу ног или в паху являются общими симптомами генитального герпеса.

• Дискомфорт в области половых органов или анального отдела, включая покалывание, жжение или зуд.

• Выделения из влагалища или уретры также являются частым признаком генитального герпеса.

• Наиболее очевидным симптомом герпеса являются небольшие, заполненные жидкостью пузырьки, которые разрываются в течение дня или двух и оставляют небольшие красные язвы, которые могут быть очень болезненными, особенно при мочеиспускании.

• Наряду с волдырями, язвы могут появиться в области гениталий, на бедрах или на ягодицах.

Как диагностируется генитальный герпес?

Во многих случаях врач может поставить диагноз, глядя на пораженную кожу. Подтвердить диагноз можно мазком жидкости из зараженной области. Существует специальный анализ крови, который можно сделать для обнаружения антител к вирусу, но он не используется в качестве обычного теста и может быть ненадежным.

Фото с сайта bezbolezni.info

Как лечится генитальный герпес?

Лечение может не потребоваться, так как вспышка генитального герпеса часто проходит самостоятельно, а от самого вируса лекарства нет. Однако курс противовирусных таблеток может помочь. Целью лечения является облегчение боли и предотвращение размножения вируса. Используются именно противовирусные препараты, так как герпес вызывается вирусом, а не бактериями; антибиотики не помогут.

Пятидневный курс приема противовирусных таблеток сразу после первых проявлений симптомов (желательно в течение первых пяти дней) поможет предотвратить ухудшение состояния, сократить продолжительность инфекции и снизить риск передачи вируса кому-либо.

Если человек страдает от часто повторяющихся вспышек генитального герпеса (более 6 раз в год), врач может назначить длительный курс противовирусного лечения от 6 до 12 месяцев.

Что вызывает вспышку генитального герпеса?

Люди с вирусом простого герпеса могут длительное время не страдать от проявления инфекции, когда вирус находится в состоянии покоя. Однако вирус может быть реактивирован следующими факторами:

• Переутомление

• Физический и эмоциональный стресс.

• Разные фазы менструального цикла.

• Наличие заболевания, которое влияет на иммунную систему организма, например, ВИЧ-инфекция.

• Травма или локальные раны - это может быть секс или мастурбация.

• Прием лекарств, подавляющих иммунную систему организма, таких как химиотерапия или стероиды.

• Раздражение участков кожи, например, солнечные ожоги.

• Плотная одежда, включая белье из нейлона или лайкры.

• Употребление алкоголя или курение.

Можно ли предотвратить генитальный герпес?

Генитальный герпес передается при кожном контакте во время вагинального, орального или анального секса или при совместном использовании секс-игрушек. Можно заразиться генитальным герпесом, даже если у партнера нет видимых язв или волдырей, и, как только вирус попадает в организм, его не излечить.

Герпес с большей вероятностью передается непосредственно перед, во время или сразу после вспышки, так как пузыри герпеса и язвы очень заразны. Лучший способ снизить риск заражения вирусом герпеса - правильно пользоваться презервативом каждый раз, когда вы занимаетесь сексом, даже если у партнера нет волдырей или язв.

Лучший способ снизить риск заражения герпесом - правильно использовать презерватив при каждом половом акте.

Использование презервативов может помочь защититься от ИППП, но герпес также может передаваться при контакте кожи с пораженным участком. Это включает в себя прямой генитальный контакт или контакт кожа-к-коже с пораженным участком и не обязательно должен быть проникающим сексом. Генитальный герпес передается при оральном сексе, или если кто-то с активной герпесной раной на руке касается половых органов партнера.

Советы по лечению генитального герпеса

Средство от герпеса на лице, которое вы можете купить в аптеке, не подходит для генитального герпеса. Но есть несколько способов, чтобы ослабить дискомфорт и ускорить процесс заживления:

- Пузыри не нужно трогать, прокалывать и сдирать

- Рекомендуется носить свободное нижнее белье, желательно хлопковое, чтобы уменьшить раздражение пузырей.

- Применение небольшого количества вазелина поможет успокоить зуд и жжение.

- После обработки раны необходимо тщательно мыть руки, особенно если человек носит контактные линзы, потому что вирус герпеса может заразить глаза.

- Прием обезболивающих препаратов, если это необходимо. Врач может назначить крем, содержащий анестетик, при боли при мочеиспускании.

- Примочки теплым раствором соленой воды, или прохладный душ может успокоить язвы.

При беспокойстве о наличии генитального герпеса или любого типа инфекции, передающейся половым путем, незамедлительно стоит обратиться ко врачу.

