]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»

17:00 19.04.2020
Елена Малышева © KM.RU, Илья Шабардин
Елена Малышева © KM.RU, Илья Шабардин

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на обвинения в некорректном высказывании о коронавирусе как «чуде чудесном». 

В беседе с изданием «Подъём» она сочла обвинения в некорректном высказывании глупостью.

«Слушать глупости не вижу смысла. Вы не согласны со мной? Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей? По коронавирусу сегодня есть большая статистика: до 10 лет практически нулевая детская смертность. По данным американцев: нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети не болеют. В этом смысле этот вирус - безусловное чудо. Все другие вирусы прежде всего убивают детей и беременных. Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил».

Ранее в прямом эфире на странице в Instagram Елена Малышева сказала, что коронавирус это «чудо чудесное». Высказывание вызвало неоднозначную реакцию комментаторов, многие пользователи посчитали такое сравнение некорректным.

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.04.2020, 17:36
Гость: алко50

Рукотворное чудо.
19.04.2020, 17:26
Гость: В.С. Черномырдин

Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
19.04.2020, 17:25
Гость: личный опыт

Больная на голову, больше сказать про нее нечего.
Все комментарии (4)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации