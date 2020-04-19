Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»

17:00

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на обвинения в некорректном высказывании о коронавирусе как «чуде чудесном».

В беседе с изданием «Подъём» она сочла обвинения в некорректном высказывании глупостью.

«Слушать глупости не вижу смысла. Вы не согласны со мной? Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей? По коронавирусу сегодня есть большая статистика: до 10 лет практически нулевая детская смертность. По данным американцев: нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети не болеют. В этом смысле этот вирус - безусловное чудо. Все другие вирусы прежде всего убивают детей и беременных. Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил».

Ранее в прямом эфире на странице в Instagram Елена Малышева сказала, что коронавирус это «чудо чудесное». Высказывание вызвало неоднозначную реакцию комментаторов, многие пользователи посчитали такое сравнение некорректным.