В России могут прекратить выпуск ряда жизненно необходимых лекарств

10:27

Крупные российские фармкомпании сообщили Минпромторгу о возможном прекращении выпуска 50 жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, соответствующее письмо подписали такие производители, как "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез", "Фармстандарт". В список препаратов, производство которых может быть прекращено, попали жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие.

В письме говорится, что максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемого "Биосинтезом", — 10,1 рубля, при этом себестоимость производства — 16,46 рубля; упаковки из 20 таблеток "Ибупрофена" дозировкой 200 миллиграммов — 12,05 рубля, а ее выпуск обходится "Биосинтезу" в 17,21 рубля.

Кроме того, из-за падения курса рубля и пандемии COVID-19 повысился спрос на импортные субстанции, поэтому выросла и их стоимость. Таким образом, цена субстанции ибупрофен подорожала с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацетамола — с 4,7 до 5,8 доллара.

По информации издания, "Биосинтез" уже приостановил производство этих и некоторых других препаратов.

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году, за основу были взяты средние значения, предоставляемые производителями, исходя из прошлогодних продаж. Тогда локальные компании получили возможность ежегодной индексации на уровень инфляции, но не более чем на 6%. По словам экспертов, некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения курса рубля в 2014 году — то же самое может произойти в отрасли и сейчас.

Новая методика образования цен на жизненно необходимые лекарства принятая в 2019 году, подразумевает, что их производители должны перерегистрировать цены до конца 2020-го. Предполагается, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будут регистрировать с понижающим коэффициентом. Также к методике добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие.