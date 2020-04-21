]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно необходимых лекарств

10:27 21.04.2020
Лекарства
Фото © KM.RU
Материалы по теме:

Крупные российские фармкомпании сообщили Минпромторгу о возможном прекращении выпуска 50 жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, соответствующее письмо подписали такие производители, как "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез", "Фармстандарт". В список препаратов, производство которых может быть прекращено, попали жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие.

В письме говорится, что максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемого "Биосинтезом", — 10,1 рубля, при этом себестоимость производства — 16,46 рубля; упаковки из 20 таблеток "Ибупрофена" дозировкой 200 миллиграммов — 12,05 рубля, а ее выпуск обходится "Биосинтезу" в 17,21 рубля.

Кроме того, из-за падения курса рубля и пандемии COVID-19 повысился спрос на импортные субстанции, поэтому выросла и их стоимость. Таким образом, цена субстанции ибупрофен подорожала с 22,3 до 28 долларов за килограмм, парацетамола — с 4,7 до 5,8 доллара.

По информации издания, "Биосинтез" уже приостановил производство этих и некоторых других препаратов.

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году, за основу были взяты средние значения, предоставляемые производителями, исходя из прошлогодних продаж. Тогда локальные компании получили возможность ежегодной индексации на уровень инфляции, но не более чем на 6%. По словам экспертов, некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения курса рубля в 2014 году — то же самое может произойти в отрасли и сейчас.

Новая методика образования цен на жизненно необходимые лекарства принятая в 2019 году, подразумевает, что их производители должны перерегистрировать цены до конца 2020-го. Предполагается, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будут регистрировать с понижающим коэффициентом. Также к методике добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.04.2020, 18:53
Гость: ха

Трата валюты на закупку субстанций еще может быть объяснена сиюминутными выгодами упаковщиков - "производителей", но как это объяснить в масштабе государства? Для чего тогда вооружения, чем лечить простейшие болезни и травмы при закрытии границ, если даже последнего отечественного производителя йода подвели к банкротству?(мартовская статья в Коммерсанте).
Неужели старинные рецепты прибыльности в случае реальных болезней перестают работать? Всего то и надо - валюты на одну таблетку, которая смешивается в вагоне талька, вагон полученного нанолекарства смешивается в тысяче вагонов и всё это богатство продается по таблетке в год на человека для искоренения всех болезней. Тальк медицинский пока еще производят...
21.04.2020, 16:52
Гость: Это вам не тут.

Зато на другие препараты цены вздуты мама не горюй.
21.04.2020, 15:17
Гость: Шило

Редко встретишь глупость в таком чистом виде.
Все комментарии (22)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации