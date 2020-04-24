Девять российских вакцин против COVID-19 включены в перечень перспективных

09:59

Девять разработок вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 были включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.

Как сообщает информационный центр по борьбе с инфекцией - это каждая десятая вакцина в этом списке, который сейчас насчитывает 83 наименования.

На стадии доклинических исследований находятся 77 препаратов, шесть вакцин уже проходят клинические испытания на людях.

Отмечается, что шесть российских вакцин тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор", две вакцины разрабатывает компания БИОКАРД, еще над одной вакциной работает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Вакцины "Вектора" разработаны на платформе вакцин против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А и везикулярного стоматита. Ведутся разработки субъединичной и мРНК-вакцины.

Препараты БИОКАРД - это живая вакцина, созданная на основе аттенуированной основы вируса гриппа (совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины"), и инкапсулированная в липосомы мРНК-вакцина.

Петербургский НИИ вакцин и сывороток разрабатывает препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.