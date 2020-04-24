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Девять российских вакцин против COVID-19 включены в перечень перспективных

09:59 24.04.2020
Коронавирус
Скриншот с видео
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Девять разработок вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 были включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.

Как сообщает информационный центр по борьбе с инфекцией - это каждая десятая вакцина в этом списке, который сейчас насчитывает 83 наименования.

На стадии доклинических исследований находятся 77 препаратов, шесть вакцин уже проходят клинические испытания на людях. 

Отмечается, что шесть российских вакцин тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор", две вакцины разрабатывает компания БИОКАРД, еще над одной вакциной работает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Вакцины "Вектора" разработаны на платформе вакцин против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А и везикулярного стоматита. Ведутся разработки субъединичной и мРНК-вакцины.

Препараты БИОКАРД - это живая вакцина, созданная на основе аттенуированной основы вируса гриппа (совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины"), и инкапсулированная в липосомы мРНК-вакцина.

Петербургский НИИ вакцин и сывороток разрабатывает препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.

Темы: Вакцинация, Вирусные заболевания и их лечение, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 18:17
Гость: stalker

Священные коровы только в Индии существуют. А что до конкуренции, то это вещь необходимая для развития бизнеса и сдерживания цен на товары, работы и услуги. Читайте работы по рыночной экономике. А в таких вопросах как разработка эффективных вакцин главное не распылять средства.
24.04.2020, 18:15
Гость: 1

В ответ тоже желаю не кашлять и следить не за ценами на нефть, а за чужими комментами. Тут уж кто на чем зарабатывает - кому то и за комменты платят.
24.04.2020, 18:15
Гость: stalker

А я о сроках ничего не говорил. Так что претензии не по адресу.
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