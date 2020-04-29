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Правительству предложат лечить коронавирус китайскими народными средствами

16:52 29.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, намерен предложить правительству изучить использование народной и традиционной медицины в лечении коронавируса.

По его словам, сейчас готовятся предложения в адрес российского правительства.

Депутат отметил, что некоторые специалисты считают опыт применения методов традиционной медицины в странах Азии успешным.

«85 процентов пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины», - написал Тумусов в Телеграм.

Темы: Коронавирус, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 18:58
Гость: Эти

люди охраняют наше здоровье. Я горд за них. Себя только немножко жаль.
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