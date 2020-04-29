Правительству предложат лечить коронавирус китайскими народными средствами
Фото с сайта pixabay.com
Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, намерен предложить правительству изучить использование народной и традиционной медицины в лечении коронавируса.
По его словам, сейчас готовятся предложения в адрес российского правительства.
Депутат отметил, что некоторые специалисты считают опыт применения методов традиционной медицины в странах Азии успешным.
«85 процентов пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины», - написал Тумусов в Телеграм.