Правительству предложат лечить коронавирус китайскими народными средствами

16:52

Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, намерен предложить правительству изучить использование народной и традиционной медицины в лечении коронавируса.

По его словам, сейчас готовятся предложения в адрес российского правительства.

Депутат отметил, что некоторые специалисты считают опыт применения методов традиционной медицины в странах Азии успешным.

«85 процентов пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины», - написал Тумусов в Телеграм.