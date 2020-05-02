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США одобрили препарат против Эболы для лечения пациентов с COVID-19

10:32 2.05.2020
Фото с сайта ScienceAlert.com
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В США одобрили к применению препарат Ремдесивир при тяжелых случаях течения короновирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), препарат будет применяться в экстренных случаев.

Клинические исследования Ремдесивира показали сокращение периода выздоровления у ряда пациентов. Так, тяжелые пациенты, получавшие данный препарат, выздоравливали за 11 дней, тогда как пациенты с плацебо поправлялись за 15 дней.

Ведомство, однако, отмечает, что пока нет достоверной статистической информации о том, насколько Ремдесивир эффективен и безопасен. Именно поэтому FDA разрешили применять его при лечении взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19 и находящихся в тяжелом состоянии (при развивавшейся дыхательной недостаточности).

Ремдесивир (Remdesivir) был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Темы: Коронавирус, Новые лекарства и их перспективы
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Комментарии читателей
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02.05.2020, 17:45
Гость: Евгений В

А вот в РФ "одобрять" вообще нечего. В РФ все упирается только в тряпичные маски, которые даже для их носящих приносят только вред.
02.05.2020, 14:55
Гость: личный опыт

Ха-ха-ха... Главный санитарный врач тут все тужилась насчет плато, но походу плато это только у нее одной в голове. Щас опять выступит и начнет бубнить на этот счет.
Догоняет по компетенции, короче, Малышеву, Мясникова и прочих мадам арбидолов-чумаков.
02.05.2020, 14:35
Гость: Патриот Золотой Орды

В РФ не лоханулись. Всё закрывалось точно в нужный срок, не раньше, не позже. Всё как рассчитали мудрые джигиты владельцы турфирм. И открываться всё будет строго вовремя и по закону.
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