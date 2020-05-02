США одобрили препарат против Эболы для лечения пациентов с COVID-19

10:32

В США одобрили к применению препарат Ремдесивир при тяжелых случаях течения короновирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), препарат будет применяться в экстренных случаев.

Клинические исследования Ремдесивира показали сокращение периода выздоровления у ряда пациентов. Так, тяжелые пациенты, получавшие данный препарат, выздоравливали за 11 дней, тогда как пациенты с плацебо поправлялись за 15 дней.

Ведомство, однако, отмечает, что пока нет достоверной статистической информации о том, насколько Ремдесивир эффективен и безопасен. Именно поэтому FDA разрешили применять его при лечении взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19 и находящихся в тяжелом состоянии (при развивавшейся дыхательной недостаточности).

Ремдесивир (Remdesivir) был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.