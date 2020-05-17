]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Российские медработники устроили флешмоб из-за невыплат обещанных надбавок

17:49 17.05.2020

Медицинские работники из разных регионов России жалуются на то, что не получают обещанные президентом России надбавки за работу с коронавирусными больными. 

Стоп-кадр из видео

В начале апреля апреля Владимир Путин в своём обращении пообещал стимулирующие выплаты медикам: врачи должны дополнительно получить 80 тысяч рублей, медсёстры - 50 тысяч рублей, санитары и водители скорой помощи — 25 тысяч рублей.

Как выясняется сейчас, в большинстве регионов медработники получили или мизерные выплаты, или вообще ничего.

Например, фельдшер скорой помощи Владимира получила дополнительных 259 рублей, её коллега из Ярославской области — 800 рублей, приводит данные телеграм-канал Baza. 

В некоторых регионах выплаты рассчитываются исходя из времени, затраченного на лечение пациента. Так, в одном из регионов медики выездной бригады, которые брали мазки на COVID-19, получили по 27 рублей.

Чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме, медицинские работники из разных уголков страны записывают видео-обращения. 

Так, сотрудники скорой помощи Армавира заявили: "Мы не получили обещанные выплаты: ни врачи, ни фельдшеры, ни медсестры, ни водители. Никто! Ни рубля, ни копейки!"

Работники скорой помощи Иркутска также жалуются на невыполнение распоряжения президента РФ и невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии.

Врачи рязанской скорой помощи также пожаловались президенту на отсутствие обещанных выплат. 

К флешмобу присоеденились и врачи скорой помощи из Кропоткина.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.05.2020, 00:53
Гость: tot64

Никто "Акелу" не боится...
18.05.2020, 00:12
Гость: ОКО

К большому сожалению и разочарованию народа, все оказывается "обещалками", пиаровщиной и "невыполнилками" власти. Чиновник сегодня вышел из под власти и старается подмести и подгрести по всем "сусекам" все, что только можно. Ну и кто его остановит? Я думаю, только народ.
17.05.2020, 20:36
Гость: однозначно

Армия воров извините,не должна иметь даже намёка на снижение от воровских доходов!
Все комментарии (9)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации