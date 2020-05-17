Российские медработники устроили флешмоб из-за невыплат обещанных надбавок

17:49

Медицинские работники из разных регионов России жалуются на то, что не получают обещанные президентом России надбавки за работу с коронавирусными больными.

Стоп-кадр из видео

В начале апреля апреля Владимир Путин в своём обращении пообещал стимулирующие выплаты медикам: врачи должны дополнительно получить 80 тысяч рублей, медсёстры - 50 тысяч рублей, санитары и водители скорой помощи — 25 тысяч рублей.

Как выясняется сейчас, в большинстве регионов медработники получили или мизерные выплаты, или вообще ничего.

Например, фельдшер скорой помощи Владимира получила дополнительных 259 рублей, её коллега из Ярославской области — 800 рублей, приводит данные телеграм-канал Baza.

В некоторых регионах выплаты рассчитываются исходя из времени, затраченного на лечение пациента. Так, в одном из регионов медики выездной бригады, которые брали мазки на COVID-19, получили по 27 рублей.

Чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме, медицинские работники из разных уголков страны записывают видео-обращения.

Так, сотрудники скорой помощи Армавира заявили: "Мы не получили обещанные выплаты: ни врачи, ни фельдшеры, ни медсестры, ни водители. Никто! Ни рубля, ни копейки!"

Работники скорой помощи Иркутска также жалуются на невыполнение распоряжения президента РФ и невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии.

Врачи рязанской скорой помощи также пожаловались президенту на отсутствие обещанных выплат.

К флешмобу присоеденились и врачи скорой помощи из Кропоткина.