Адгезивный капсулит - замороженное плечо

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Адгезивный капсулит, широко известный как «замерзшее плечо», представляет собой картину, которая характеризуется ограничением движения и сильной болью в плече

Она может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Адгезивный капсулит вызван воспалением капсулы, которая покрывает плечевой сустав.

Замороженное плечо является относительно распространенной проблемой, затрагивающей от 3 до 5% населения в целом. Заболевание становится более частым с 55 лет, редко до 40 лет. Женщины страдают больше, чем мужчины.

Исследования показывают, что недоминантное плечо плеча несколько более подвержено адгезивному капсулиту; Таким образом, левши имеют больший риск травмы правого плеча, а правши чаще болеют капсулитом левого плеча. Независимо от того, какое плечо поражено в первую очередь примерно у 10% пациентов, контралатеральное плечо также заболевает в течение 5 лет.

Что такое адгезивный капсулит?

Плечевой сустав состоит из трех костей: плечевой кости (плечевая кость), ключицы и шпателя (также известного как лопатка).

Верхний конец плечевой кости, называемый головкой плечевой кости, имеет форму шара и вписывается в полость гленоида, которая представляет собой сферическую полость со стороны лопатки. Приспособление, выпуклое с концом кости в вогнутой полости, создает шарнир, позволяющий кости перемещаться в многоосной форме, обеспечивая широкий диапазон движения.

Плечевой сустав окружен капсулой плечевого сустава, которая является мембраной, в то же время создает стабильность и обеспечивает свободное движение сустава.

Адгезивный капсулит - это заболевание, которое вызывает воспаление, фиброз, утолщение и тугоподвижность суставной капсулы, что приводит к боли и функциональной импотенции плеча. Капсула, которая обычно представляет собой эластичную ткань, становится жесткой и довольно болезненной.

Адгезивный капсулит - это другая травма плеча, бурсит и тендинит плеча. Плечо бурсит вызван воспалением синовиальной бурсы, которая представляет собой вид подушки , расположенную внутри сустава. Уже тендинит плеча, как следует из названия, является воспалением сухожилий плеча.

Причины

Адгезивный капсулит может быть связан с травмой плеча или системными заболеваниями, которые не имеют отношения к плечевому суставу, такими как диабет, гипотиреоз и сердечно-сосудистые заболевания. Замерзшее плечо также может быть идиопатическим заболеванием, то есть проблемой, которая возникает, когда невозможно определить четкую причину.

Мы точно не знаем, какой именно патофизиологический механизм приводит к образованию адгезивного капсулита, но некоторые факторы риска уже хорошо известны. Они:

Возраст старше 50 лет;

Переломы в области плеча;

Длительная рука иммобилизации;

Операции (не обязательно плечо);

Сахарный диабет;

Гипотиреоз;

Гипертиреоз;

Аутоиммунные заболевания;

Болезнь Паркинсона;

Сердечно-сосудистые заболевания.

Симптомы

Двумя основными симптомами замерзшего плеча являются боль и функциональная неспособность, которая заключается в затруднении обычного движения плеча.

Адгезивный капсулит обычно проходит в три этапа:

Болезненная или воспалительная фаза - рамка адгезивного капсулита начинается с прогрессирующей боли при движении, которая становится очень интенсивной, а также вызывает постепенную потерю способности двигать плечом. Симптомы ухудшаются в течение нескольких недель и обычно усиливаются ночью. В отличие от бурсита и тендинита, чьи боли связаны с определенными движениями плечевого капсулита, боль возникает при любом виде движения. Эта фаза длится от 2 до 9 месяцев.

Фаза замерзания или ригидности. После месяцев мучений боль начинает уменьшаться. С другой стороны, жесткость плеча становится более интенсивной, препятствуя их подвижности. На этой стадии, которая длится от 4 до 12 месяцев, функциональная неспособность напрямую не связана с болью, пациент не может просто двигать плечом, как раньше, потому, что оно твердое или «замороженное». Поднять руку, почесать спину, надеть пиджак или закрыть бюстгальтер - это может стать невозможной задачей. На этой стадии боль обычно возникает только тогда, когда пациент пытается переместить плечо за пределы возможного.

Фаза восстановления или оттаивания - после более чем одного года боли и инвалидности плечо начинает «размораживаться». Пациент постепенно восстанавливает способность широко двигать плечами, и боль полностью исчезает. Этот этап может занять от 5 до 24 месяцев для завершения.

Временной ход заболевания варьируется от случая к случаю, но очень часто замерзшее плечо нарушает нормальную жизнедеятельность пациента не менее 2 лет. У некоторых пациентов могут возникнуть осложнения, которые навсегда теряют около 15% подвижности плеча.

Диагностика

Диагноз замерзшего плеча обычно ставится ортопедом, путем физического обследования и лабораторных исследований.

Тест, который может использоваться, чтобы отличить другой адгезивный капсулит от расстройств боли в плече, является инъекционным тестом. Врач вводит количество анестетика в сустав и отмечает, может ли пациент вернуться, чтобы нормально двигать плечом. У пациентов с замерзшим плечом обезболивание снимает боль, но не улучшает подвижность.

Рентген и ультразвук не являются хорошими тестами для диагностики адгезивного капсулита, но они помогают в дифференциальной диагностике, могут определять другие причины боли в плече, такие как бурсит и тендинит .

Если после осмотра, инъекции и визуализации у врача все еще возникают сомнения относительно диагноза, МРТ является наиболее подходящим тестом для оценки состояния суставной капсулы. Однако на стадии инцидоза заболевания резонанс не позволяет выявить капсулит.

Лечение

Поскольку адгезивный капсулит представляет собой самоограниченное заболевание, которое проходит через несколько месяцев, первоначально лечение было направлено на контроль боли и восстановление части движений плеча.

1 Лечение болезненной фазы адгезивного капсулита.

Первоначально боль можно лечить обычными обезболивающими средствами, такими как парацетамол или дипирон (метамизол). Противовоспалительные препараты - это препараты с хорошей эффективностью, но их ежедневное применение в течение нескольких месяцев не рекомендуется из-за побочных эффектов со стороны желудка, почек и сердечно-сосудистой системы. В случаях, когда трудно контролировать боль, врач может назначить более сильные обезболивающие препараты на основе производных морфина.

Внутрисуставная инъекция кортикостероида (инфильтрация) является хорошим вариантом для снятия боли в первые месяцы, особенно для тех пациентов, которые не улучшаются при ежедневном применении анальгетиков или противовоспалительных средств. Кортикостероиды перорально не обозначены высоким риском побочных эффектов.

2 Лечение фазы жесткости адгезивного капсулита.

После облегчения боли врач может назначить упражнения и физиотерапию для улучшения подвижности пораженного плеча. Упражнения следует начинать легко, всегда используя боль в качестве параметра.

3. Хирургическое лечение адгезивного капсулита.

Хирургическое лечение, обычно выполняемое с помощью артроскопии, обычно ограничивается только наиболее серьезными случаями, и они не получают удовлетворительного ответа на другие виды лечения. Цель операции - «разблокировать» капсулу, позволяя суставу снова свободно двигаться. В общем, операция проводится только после 1 года заболевания на стадии, когда меньше воспаления и фиброза над капсулой.

Фото с сайта sustavik.com

