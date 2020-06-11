В России подготовлен новый проект стратегии по борьбе с ВИЧ

12:30

Минздрав РФ разработал новый проект стратегии по борьбе с распространением ВИЧ в России до 2030 года, пишет газета "КоммерсантЪ".

Предыдущая стратегия была разработана в 2016 году, срок ее реализации истекает в 2020 году.

Целью новой стратегии является "предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ путем достижения постоянного снижения числа новых случаев заражения".

Авторы новой стратегии предлагают бороться с ВИЧ путем повышения информированности граждан об этой инфекции, обеспечения "комплексного междисциплинарного подхода при оказании медпомощи и соцподдержки лицам, инфицированным ВИЧ", также необходимо сделать доступными для зараженных антиретровирусные препараты.

Эксперты считают, что новая стратегия на 80% дублирует прошлую, успех которой оцениваются как весьма скромные. Кроме того, стратегия "не соответствует подходам Международной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и ВОЗ".

По данным Роспотребнадзора на май 2020 года, в России проживали 1 087 050 граждан с подтвержденным в лаборатории диагнозом "ВИЧ-инфекция".