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В России подготовлен новый проект стратегии по борьбе с ВИЧ

12:30 11.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Минздрав РФ разработал новый проект стратегии по борьбе с распространением ВИЧ в России до 2030 года, пишет газета "КоммерсантЪ".

Предыдущая стратегия была разработана в 2016 году, срок ее реализации истекает в 2020 году.  

Целью новой стратегии является "предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ путем достижения постоянного снижения числа новых случаев заражения".

Авторы новой стратегии предлагают бороться с ВИЧ путем повышения информированности граждан об этой инфекции, обеспечения "комплексного междисциплинарного подхода при оказании медпомощи и соцподдержки лицам, инфицированным ВИЧ", также необходимо сделать доступными для зараженных антиретровирусные препараты.

Эксперты считают, что новая стратегия на 80% дублирует прошлую, успех которой оцениваются как весьма скромные. Кроме того, стратегия "не соответствует подходам Международной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и ВОЗ".

По данным Роспотребнадзора на май 2020 года, в России проживали 1 087 050 граждан с подтвержденным в лаборатории диагнозом "ВИЧ-инфекция".

Темы: Профилактика и лечение ВИЧ, Министерство здравоохранения РФ
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