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Под брендом «Доктор Мясников» будут выпускать коноплю и лекарства от запора

19:48 12.06.2020

Главный врач городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Доктор Мясников». 

Под товарным знаком «Доктор Мясников» можно будет производить и продавать медицинские и ветеринарные препараты, в том числе коноплю для медицинских целей и лекарства от запоров, медицинское оборудование, включая медицинские маски и перчатки, а также авторучки, брелоки, блокноты и другую сувенирную продукцию, женские сумки, банданы и кимоно, пишет mos.news.

Также под брендом «Доктор Мясников» можно будет снимать фильмы, вести телевизионное вещание, записывать подкасты и заниматься физическим воспитанием.

Регистрация позволит проводить клинические и медицинские испытания, под этим брендом смогут работать больницы и диспансеры, можно будет оказывать стоматологические и услуги по пересадке волос, заниматься телемедициной и нетрадиционной медициной, терапевтическими услуги и уходом за больными, оказывать хирургическую помощь, проводить медицинские обследования. 

По данным Роспатента, заявку на регистрацию бренда Мясников подал в статусе индивидуального предпринимателя.

Темы: Здоровье
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2020, 01:11
Гость: Troubleshooter

Мясо продавать будет?
Тоже?
12.06.2020, 23:14
Гость: Жека

Он - мясниковый доктор. Фук - рекламный фейк
12.06.2020, 22:46
Гость: tot64

ну разве что от запора...
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