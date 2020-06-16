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Центр Гамалеи потратит 16 миллионов рублей на испытание вакцины от COVID

11:33 16.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ потратит почти 16 миллионов рублей на исследование вакцины от COVID-19 и ее тестирование на 60 добровольцах. 

Как пишет РИА Новости, на портале госзакупок появилась информация о контракте между Институтом имени Гамалеи и ООО "Экселлена" на проведение научно-исследовательской работы "Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в лекарственных формах: раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения при участии здоровых добровольцев".

Срок действия контракта заканчивается 30 ноября 2020 года, однако в нем указано, что работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки.

В рамках контракта ООО "Экселлена" обязаны заключить договора страхования добровольцев, подготовить все необходимые документы, закупить расходные материалы и провести испытания с предоставлением полного отчета для подачи в Минздра РФ. 

Клинические испытания будут проведены в два этапа. В каждом будут участвовать по 30 добровольцев обоих полов в возрасте от 18 до 60 лет включительно. Все добровольцы ранее были обследвоаны и прошли изоляцию в течение двух недель.

После введения вакцины они должны наблюдаться в стационаре в течение 28 дней, после он выписывается, но на 42-й день должен явиться на контрольную проверку.

По результатам испытаний будут получены данные о безопасности и иммуногенности препарата для профилактики COVID-19 в двух лекарственных формах – "Гам-КОВИД-Вак", раствор для внутримышечного введения, и "Гам-КОВИД-Вак Лио", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения.

Темы: Коронавирус, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация, Новые лекарства и их перспективы
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