В ВОЗ заявили об опасной фазе распространения коронавируса в мире

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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир вступил в "опасную фазу" распространения коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс".

В организации отметили, что многие страны начали возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры. Однако вирус по-прежнему распространяется очень быстро и большинство людей остается уязвимыми.

Так, в минувший четверг организация получила данные о более чем 150 тысячах новых случаев заражения коронавирусом. Это стало рекордным дневным показаелем с начала пандемии. Около половины новых случаев пришлось на Северную и Южную Америку, также вирус активно распространяется в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Представители ВОЗ призвали людей не снижать бдительности, продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома в случае плохого самочувствия, использовать средства индивидуальной защиты.

На текущий момент мире зафиксировано 8,6 млн случаев заражения COVID-19, около 457 тысяч человек скончались. Более 4,5 млн выздоровели.