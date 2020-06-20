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В ВОЗ заявили об опасной фазе распространения коронавируса в мире

08:45 20.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир вступил в "опасную фазу" распространения коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс".

В организации отметили, что многие страны начали возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры. Однако вирус по-прежнему распространяется очень быстро и большинство людей остается уязвимыми. 

Так, в минувший четверг организация получила данные о более чем 150 тысячах новых случаев заражения коронавирусом. Это стало рекордным дневным показаелем с начала пандемии. Около половины новых случаев пришлось на Северную и Южную Америку, также вирус активно распространяется в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Представители ВОЗ призвали людей не снижать бдительности, продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома в случае плохого самочувствия, использовать средства индивидуальной защиты.

На текущий момент мире зафиксировано 8,6 млн случаев заражения COVID-19, около 457 тысяч человек скончались. Более 4,5 млн выздоровели.

Темы: Коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 12:36
Гость: gvozd

Однако вирус по-прежнему распространяется очень быстро
--
очередная порция дезы.
вот что действительно Должно происходит, это Раследование Кто вирус Создал и КТО его распространял по миру.
сам вирус этого сделать не мог, нежизнеспособен на открытых пространствах и малодвижен.
даже по завиральным правилам воз придуманным дурой-школьницей в сша, он не может перепрыгнуть 2 метра, но каким то образом Сразу заразил все континенты на планете..
все тут шито белыми нитками.
20.06.2020, 11:42
Гость: Макар

...значит, будут грабить...
20.06.2020, 11:41
Гость: Мы все

умрем.
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