Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

14:06

В Южной Корее зафиксирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) страны Чон Ын Гёна.

В центре второй волны COVID-19 оказался Сеул и его окрестности. Предполагается, что она началась с нескольких случаев кластерных заражений в начале мая.

По мнению Чон Ын Гён, пандемия будет продолжаться до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом.

"Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными", - заявили в Сеуле.

Администрация города заявила о том, что вновь введут режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или если больницы окажутся заполненными более чем на 70%.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 460 тысяч человек скончались.

В Южной Корее за весь период эпидемии зафиксировали 12 438 больных COVID-19, 280 человек умерли.