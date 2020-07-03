10 продуктов, являющихся богатейшими источниками калия

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Роль калия в организме сложно переоценить. Это вещество необходимо человеку практически повсеместно - в кровеносных сосудах, в пищеварительной системе, в костной ткани и в других местах

Создается впечатление, что без калия не обходится ни одного жизненно важного процесса, происходящего в организме. И это, скорее всего, действительно так. Чтобы убедиться, достаточно узнать, что калий защищает кровеносные сосуды от повреждений, нормализует уровень артериального давления, снижает опастность развития инфаркта и инсульта, а также - обеспечивает нормальную работоспособность нервной системы и способствует выравниванию баланса электролитов и воды. А вот для своевременного восполнения резерва этого микроэлемента, в повседневный рацион специалисты рекомендуют добавлять следующие продукты:

1. Апельсины

Совершенно не зря во многих странах принято начинать день с основательного завтрака, финалом которого становится стаканчик свежего апельсинового сока. Именно в апельсинах, помимо таких ценных компонентов как витамин С, витамины комплекса группы B и фолиевая кислота, есть еще и необходимый калий. И его там достаточно много. Пара апельсинов, из которых выжали сок, отдает в напиток около 500 мг этого микроэлемента.

2. Картофель

Этот корнеплод весьма часто подвергается критике со стороны приверженцев здорового питания по причине высокого содержания углеводов и крахмала. Но, не стоит забывать, что в картофеле есть железо, водорастворимая клетчатка, витамин В6, витамин С и, конечно же, калий. А вот проблемы, связанные с ожирением, по утверждению ученых, провоцирует не картофель, а жирные блюда, сопутствующие ему на столе.

3. Абрикосы и курага

Абрикосы не только полезны, но и очень вкусны. А если говорить о концентрации ценных компонентов, содержащихся в абрикосах, то во вполне доступной кураге, которую можно купить в любое время года и спокойно хранить, постепенно добавляя в блюда или употребляя в чистом виде, их еще больше. И еще там очень много калия.

4. Фасоль и другие бобовые

Независимо от того, какого цвета фасоль хозяйка предпочитает использовать на этот раз, для лучшего эстетического вида конкретного блюда, польза такого продукта остается неизменной. В фасоли есть калий, растительный белок, железо и значительное количество водорастворимой клетчатки, необходимой организму.

5. Авокадо

Авокадо - экзотический фрукт, какой, помимо здоровых жиров, содержит разнообразные витамины. А также – цинк, фосфор, железо, магний и калий. Этот плод отличается не только значительной пользой для здоровья, но и уместностью в самых разнообразных блюдах - от зеленых коктейлей и десертов, до салатов, соусов к мясу или рыбе.

6. Чернослив

Преимущества чернослива, давно уже получившие высокую оценку профессиональных поваров, состоят, прежде всего, в возможности придавать тем или иным овощным, мясным или сладким блюдам оригинальные вкусовые и ароматические оттенки. А вот рассматривая пользу этого продукта для здоровья, стоит обратить внимание на результаты исследований ученых, согласно которым в черносливе содержится магний, железо, фосфор, клетчатка, витамины С, B2, B1 и, конечно же, калий, о котором и идет речь. Добавляя чернослив в разнообразные блюда, при необходимости можно значительно повысить в них содержание этого микроэлемента.

7. Морская рыба

Мясо форели, лосося, сардины и скумбрии ценно уже само по себе и является желанным компонентом сбалансированного рациона. Между тем, в этих рыбах содержатся не только необходимые организму человека кислоты жирные омега-3 или витамин D. В них есть магний, фосфор, кальций и калий.

8. Шпинат

Зеленолиственные овощи, ярким представителем которых является именно шпинат, очень богаты витаминами и микроэлементами. Совсем неудивительно, что в этих листьях салата содержится немало витамина Е, замедляющего процессы старения, и ценного для организма калия.

9. Помидоры

Помимо ликопина – антиоксиданта, содержащегося в помидорах, о котором очень часто упоминается, в этих сочных овощах есть немало других веществ, в которых нуждается организм человека. К примеру, витамины Е и С благотворно влияют на работу иммунной системы, а клетчатка облегчает процесс пищеварения. А вот о присутствующем тут калии необходимо вспомнить особо. Весь секрет в том, что его намного больше в вяленых помидорах, чем в свежих. Или в качественной томатной пасте и кетчупе. Подобные соусы повара рекомендуют делать собственноручно, а не покупать в магазинах, чтобы не подвергать организм вредному воздействию консервантов, ароматизаторов и красителей.

10. Тыква

Мякоть тыквы - значительный источник калия. Примерно на 100 г продукта, этого микроэлемента в тыкве может содержаться до 450 мг - в зависимости от сорта. А вот вкусно приготовить хорошие блюда из тыквы достаточно просто. Ее можно запекать, тушить, готовить супы-пюре и соусы.

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