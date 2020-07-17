Микробиом - что это, и какие функции он выполняет в организме

22:35

Слово «микробиом» было распространено создателями рекламы одной из самых популярных косметических компаний

Однако не все знают, что скрыто под этой концепцией и насколько важен микробиом для нашего здоровья. О нем стоит заботиться и укреплять его структуру. Это особенно важно для детей, но правильный уход за микробиомом может также принести много пользы и пожилым людям.

Что такое микробиом?



Микробиом (микробиота, микрофлора) – это группа микроорганизмов (главным образом бактерий и грибов), которые встречаются в естественной среде обитания. У человека может быть несколько типов микробиома – на коже, половых органах, ротовой полости и кишечнике. Встречается также в море, почве и на животных.

Микробиом развивается уже на дородовой стадии, когда ребенок еще находится в утробе матери. Этому способствует естественная бактериальная флора женщины. После рождения она может постоянно расти. Предполагается, что микробиом взрослого человека достигает даже 2 кг, что дает до 3% от общей массы тела.

Большинство микроорганизмов в микробиоме находятся в пищеварительном тракте, прежде всего в кишечнике и он требует наибольшей поддержки от нас.

Из чего состоит микробиом?



Состав микробиома варьируется в зависимости от его местоположения. Чаще всего он состоит из:

• бактерии

• дрожжи

• грибы

• простейшие одноклеточные организмы

• вирусы

• археи (маленькие клетки)

Следует помнить, что в состав микробиома входят не только микроорганизмы, оказывающие благотворное влияние на наш организм. Он также может содержать патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка.

Как создается микробиом?



Микробиом уже развивается в матке и имеет прямой контакт с его бактериальной флорой. Однако не материнский микробиом, содержащийся во влагалище и половых путях, отвечает за формирование микрофлоры ребенка. Микробиом ребенка в значительной степени накапливается благодаря микроорганизмам, содержащимся во рту матери. Вот почему так важно позаботиться о соответствующих пробиотических действиях на ранней стадии беременности.

Хотя микробы присутствуют на теле ребенка в утробе матери, они начинают интенсивно колонизироваться только после рождения. Вся микрофлора подвергается незначительным изменениям, чтобы максимально адаптироваться к окружающей среде.

Когда ребенок вырастает и вступает в контакт со многими бактериями и патогенными микроорганизмами, микробиом реформируется, пытаясь обеспечить наилучшую защиту малышу. Бактерии интенсивно колонизируют пищеварительный тракт ребенка, создавая тем самым кишечную флору.

Что влияет на микробиом?



Окончательная форма микробиома зависит от многих факторов. Некоторые из них зависят от нас, другие нет. Среди них выделяются:

• гены

• возраст

• способ доставки

• диета матери и ребенка

• стресс

Генотип оказывает значительное влияние на конечную форму нашего микробиома главным образом потому, что он определяет все непереносимости и нарушения в производстве соответствующих ферментов. [desc]По этой причине некоторые дети не переносят лактозу и глютен, а также многие другие бактерии, которые естественным образом содержатся[/desc] в молочных продуктах.

Важен способ кормления ребенка. Дети, которых кормят грудным молоком, обладают большей устойчивостью к патогенным микроорганизмам. Таким образом, мать передает пробиотические бактерии в свой маленький организм. Они действуют как естественная вакцина против вирусных и бактериальных инфекций.

Дети, которых кормят непосредственно модифицированным молоком, более подвержены аллергии и болезням.

Значительное снижение полезных кишечных бактерий также наблюдается у пожилых людей старше 65 лет. Кстати, исследования показывают, что количество потенциально патогенных микроорганизмов у пожилых людей увеличивается. Это естественное следствие старения.

Фото с сайта thebiologia.ru

Микробиом и правильное питание



Диета считается одним из ключевых факторов, ответственных за правильный рост микробиома. Оптимальная поддержка будет оказана при употреблении большого количества углеводов. Те, которые не подвергаются естественному пищеварению (например, целлюлоза), являются отличной почвой для размножения бактерий, что способствует их правильной работе.

Вот почему правильное питание очень важно. Независимо от того, какие неблагоприятные качества приписывают чрезмерно потребляемым углеводам, от них нельзя отказаться. Они позволяют снять воспаление, развивающееся в кишечнике.

Диета с низким содержанием клетчатки может также негативно повлиять на общее состояние микробиома.

Следует ограничить использование простых сахаров, обработанных пищевых продуктов и животных жиров, чтобы обеспечить надлежащие условия для роста бактериальной флоры.

Желудочно-кишечный микробиом



Микробиом, присутствующий в кишечнике, является самым большим и обширным микробиомом в нашем организме. Он состоит в основном из четырех основных бактериальных подгрупп, это:

• Firmicutes

• Bacteroides

• Proteobacteria

• Actinobacteria

Стоит знать, что они не встречаются по всей пищеварительной системе. В местах, где pH кислый, то есть в желудке и пищеводе, бактерии не имеют возможности расти, поэтому их там невозможно найти.

В кишечнике, с другой стороны, много микробов, которые создают общую бактериальную флору и отвечают за наше здоровье. Подсчитано, что уже один грамм пищи может содержать от 10 до 100 тысяч микроорганизмов.

Чаще всего в желудочно-кишечном микробиоме мы можем найти ацидофильные бактерии, в том числе Lactobacillus и Streptococcus . Это хорошие новости для нас, потому что эти две группы отлично подходят для поддержания общего иммунитета организма и борьбы со многими патогенными микроорганизмами.

Наиболее полезные микроорганизмы живут в толстой кишке, в большинстве случаев это непереносимые кислородом бактерии, т.е. Bifidobacterium и Clostridium. В одном грамме пищеварительного содержимого их может быть до миллиарда. Ученые считают, что это гораздо больше, чем все клетки человеческого организма.

Желудочно-кишечные микробиомные бактерии



Микроорганизмы, населяющие наш кишечник, можно разделить на функции, которые они выполняют в организме. Есть три основных подгруппы:

• Пробиотические бактерии – их задача - защитить от ненормального роста патогенных микроорганизмов и герметизировать слизистую оболочку кишечника, подавляя развитие инфекции.

• Иммуностимулирующие бактерии – они подходят для поддержки всей иммунной системы и выработки антител.

• Гнилостные бактерии – группа микроорганизмов, считающихся потенциально патогенными, их рост может быть для нас очень неблагоприятным.

Интересным фактом является то, что среди иммуностимулирующих бактерий есть также бактерии кишечной палочки, которые могут быть причиной развития опасного заболевания.

Функции микробиома



Микробиом в организме человека имеет много задач для выполнения. Его наиболее важные функции включают в себя:

• герметизация стенок кишечника

• поддержка усвоения углеводов, белков и жиров

• удаление мертвых клеток тела

• усиление производства витаминов группы В и витамина К

• увеличение поглощения магния и кальция

• нейтрализующие токсины и свободные радикалы

• поддерживая обмен холестерина и билирубина

• облегчение воспалительных процессов

Микробиом у детей



Правильно разработанный микробиом у новорожденных может защитить их от многих серьезных заболеваний, таких как ротавирусная или пневмококковая инфекция. Чем больше полезных бактерий ребенок получает на ранних стадиях развития, а также в утробе матери, тем лучше будет развиваться его иммунная система.

Это означает, что ваш ребенок будет реже испытывать аллергию и пищевое отравление (которые чрезвычайно распространены среди младенцев и детей младшего возраста), а также будет более устойчивым к микробам. Ребенок познает мир и, таким образом, касается многих вещей, многие из которых берут в рот. Очень важно, чтобы его иммунная система работала правильно.

Как укрепить микробиом



Основой здесь является правильное питание - употребление большого количества овощей и фруктов, особенно богатых антиоксидантами. Также стоит включить сложные углеводы, которые содержат много клетчатки в вашем рационе.

Силос и натуральные пробиотики, такие как кефир и пахта, помогут микробиому расти правильно. Полезным будет регулярно пить зеленый чай и избегать лишнего алкоголя.

Также хорошо снимать стресс и обеспечивать достаточный сон, а также не забывать о регулярных физических нагрузках.