Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

09:45

Минобороны РФ объявило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства, все добровольцы выписаны.

Отмечается, что утром 20 июля была выписана из военного госпиталя вторая группа из 20 добровольцев. У всех добровольцев результаты анализов показали выработку иммунного ответа на введенную вакцину. Никаких побочных эффектов, осложнений или жалоб на состояние здоровья на момент выписки не выявлено.

Данные клинических испытаний переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

Вакцина против COVID-19 разрабатывалась на основе уже существующих вакцин против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома. По словам разработчиков, это обеспечивает поддержку высокого титра защитных антител на протяжении длительного времени.