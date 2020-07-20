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Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

09:45 20.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минобороны РФ объявило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства, все добровольцы выписаны. 

Отмечается, что утром 20 июля была выписана из военного госпиталя вторая группа из 20 добровольцев. У всех добровольцев результаты анализов показали выработку иммунного ответа на введенную вакцину. Никаких побочных эффектов, осложнений или жалоб на состояние здоровья на момент выписки не выявлено. 

Данные клинических испытаний переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

Вакцина против COVID-19 разрабатывалась на основе уже существующих вакцин против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома. По словам разработчиков, это обеспечивает поддержку высокого титра защитных антител на протяжении длительного времени. 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 14:45
Гость: Иван Иваныч

Отличная новость. Здесь мы традиционно сильны, взять дважды побеждённую Эболу( раз в 80 е, второй летом 2019) Теперь битва за рынки. Американцы косвенно подтвердили, что наша вакцина успешнее, начав безумную кампанию в британской прессе. К слову: у них не ладится. На Украине из 15 испытуемых Американской вакциной 15 военных -4 умерло. Отсюда и истерика и попытка запустить дискредитацию.
Так что скорее бы массовое производство, и насыщение рынка. Наши планируют 200 млн доз на первом этапе. Россия рулит! Остальные в ж....
20.07.2020, 13:57
Гость: Serge

На Украине тоже проверили на солдатах... Четверо из 15 умерли... Читайте новостные ленты...
20.07.2020, 13:32
Гость: хъм

Так вам все и расскажи-это военная тайна.
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