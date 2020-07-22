В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек

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Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на утро 22 июня составило почти 616 тыс человек, увеличившись за сутки почти на 6 тысяч, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные американского университета Джона Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии на текущий момент насчитывается почти 15 млн инфицированных СOVID-19, прирост заболевших за сутки составил 205 404 против 243 282 по состоянию на утро вторника, излечились 8,4 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Так, в США на 8 утра 22 июля выявлено 3 899 211 новых заболевших (рост за стутки составил 69 201 человек), скончались 141 992 (рост за сутки на 1 086 случаев), излечились более 1,18 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 159 654 (рост за сутки - 41 008), умерли 81 487 (рост за сутки - 1 368), вылечились более 1,55 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных в этой стране выросло с 1 155 338 до 1 193 078 при 28 732 летальных исходах и 753 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 45 507 человек, заразились 297 389 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 79,5. В США на 1 млн населения скончались 438 человек, в Бразилии - 384, в Индии - 21, в Великобритании - 669.

В России за последние сутки выявлено 5 862 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 516 (25,9%), выписано по выздоровлению 9 669 человек, скончались 165 человек.