Суррогатный бизнес в России: Детей продают тысячами, а женщин оставляют инвалидами

22:44

Неограниченная и довольно агрессивная реклама в Сети, пример звёзд шоу-бизнеса, ток-шоу – береги фигуру, суррогатное материнство – это модно и прогрессивно! Хочешь приобрести ребёнка – welcome в Россию!

Так что же такое суррогатное материнство – демографическое спасение, развитие науки, прогресс или циничная торговля детьми?

Стоит только прикоснуться к теме суррогатного материнства, как из-за угла сразу выходит хоровод... маркетологов.

Посмотрите, говорят они, вот прекрасная семья (показывают нам умилительную картинку красивой пары), и всё есть у этих замечательных людей, кроме детей. Вы хотите уничтожить возможность познать родительское счастье? И строго так. Бровями на нас.

Следом выходят юристы. Красивые и с папочками. Мол, да, сфера требует регуляции. Например, есть случаи, когда ребёнок у суррогатной мамы рождается "порченым" – и что с ним делать? Бывает и такое, что родила, а отдавать не хочет – и как тут быть?

Потом тяжёлой артиллерией появляются медики и начинают песню: "Мы давно вышли на такой уровень развития..., с помощью которого..., совершенно безопасно..., решит существующие проблемы демографии..., весь цивилизованный мир…"

Вот с цивилизованного мира мы и начнём.

Как обстоят дела в "цивилизованном" мире с темой суррогатного материнства?



Никак! Оно там запрещено. В цивилизованных Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Италии, Австрии, Китае, Японии, Канаде, в большинстве штатов США суррогатное материнство невозможно. А в тех странах, где оно разрешено, допускается с большими ограничениями: только для внутреннего пользования и не на коммерческой основе.

И вообще, у всех существует список требований к паре: женатые, граждане страны и главное – очевидный физический дефект, который не позволяет женщине родить. И никакой коммерции! На суррогатном материнстве деньги зарабатывать нельзя. Врач, который замечен в коммерческом интересе, немедленно лишится практики и сядет надолго. А в некоторых странах сядут и те, кто будет это рекламировать.

В Венгрии и Дании, например, суррогатной матерью может стать только родственница генетических родителей.

Небольшое исключение составляет Израиль, но не по причине особой цивилизованности, а потому что в стране есть проблема с близкородственными браками, и у них своя сложная система для выравнивания этих особенностей.

Итак. Цивилизованный мир считает суррогатное метеринство для себя неприемлемым. Поэтому можете смело пропускать душещипательный тезис, что суррогатное материнство – высочайшее достижение цивилизации.

Разрешено оно лишь в нескольких странах, и это, как правило, – территории бывшего Советского Союза. Причём такие законодательные решения были приняты в 1995 году на фоне всеобщего бардака, когда наша страна выполняла все западные хотелки.

И здесь Россия впереди планеты всей! У нас, например, вообще не спрашивают, кто, зачем и каким составом пользуется услугами суррогатной мамы. Семейные, одинокие, гомосексуалисты...

Более того, у вас даже не будут спрашивать, что вы потом сделаете с малышом, какова его дальнейшая судьба?

Декларация прав ребёнка гласит, что ребёнок "не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме". А у нас в стране – может!

У нас в договорах свободно пишется: какого качества ожидается дитя, что стороны должны делать, если качество ребёнка не таково, как ожидается. По нашему законодательству суррогатный ребёнок – объект, а не субъект права. Представляете?

Вот и появляются в нашей стране, как грибы после дождя, агентства по поиску кандидаток в суррогатные мамы.

Каков размер бизнеса?



В российских загсах в год регистрируется около 500 суррогатных детей. А вот по оценке Европейского центра суррогатного материнства, "в России в год рождается как минимум 22 тыс. детей от суррогатных матерей", при этом "ежегодный рост составляет не менее 20%". Получается, что 500 остаются в нашей стране, а 21 500? Где эти дети и кто был заказчиком?

Сами суррогатные мамы живут на съёмных квартирах-"фермах", оформление документов на детей сопряжено с нарушениями и там, где это по закону невозможно, например, для одиноких мужчин – юридические конторы действуют через суды.

Успешно действуют.

Иногда суррогатная мама отказывается отдавать ребёнка покупателям. По этому вопросу очень часто ругаются уважаемые товарищи, которые ходят лоббировать суррогатное материнство в уважаемых местах. Мол, неудачное вложение средств, надо как-то эту негодяйку наказывать. Иногда покупатели ребёнка отказываются от дитя – или качество не то, или обстоятельства изменились. Возврат товара, так сказать. Тогда ребёночка скидывают в приют на наш государственный баланс – а кому он нужен такой? Воспитывайте, граждане, на свои налоги!

Как это работает



Для тех, кто не очень понимает, как работает сама процедура суррогатного материнства, объясню на пальцах.

Женщине вводят чужую оплодотворённую яйцеклетку и активно обкалывают её гормонами. Дело в том, что иначе женщина выбросит чужеродный организм из себя. Ещё раз: яйцеклетка вводится чужая.

И всю беременность женщину держат на гормонах, которые имеют серьёзные последствия. И после нескольких таких процедур женщина по факту – инвалид. Которую лечить будет... наше государство. Мы с вами. На наши налоги.

Представляете, какой замечательный сервис для иностранных государств? Своих женщин они от этого унижения берегут. Зато могут приехать в нашу страну, заказать себе человеческий резервуар, который после гормонных издевательств, скорее всего, станет инвалидом. Забрать дитя для своих целей, а резервуар скинуть на плечи нашего государства – лечи, мол.

Что говорят чиновники



А теперь послушаем наших законодателей. Как они ощущают себя в роли представителей страны, где детей можно покупать кому угодно?

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила запретить оказывать иностранцам услуги суррогатного материнства. По её мнению, эту услугу должны получать исключительно граждане России, которым она необходима по состоянию здоровья.

"Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть чётко зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ", – уверена Яровая.

Да, да! – говорим мы. Как минимум так!

И тут – барабанная дробь – выходит наш любимый депутат Оксана Пушкина. Кстати, забавное совпадение: именно в её Одинцовском округе была только что обнаружена скандальная суррогатная ферма, в отношении которой ведётся следствие.

"Мне совершенно неясно, как юридически возможно дискриминировать иностранцев в оказании медицинских услуг на территории России", – заявляет Пушкина.

А мне вот совершенно ясно, как их можно дискриминировать. Иностранцы, например, весь мир таким образом "дискриминируют", когда своими детьми не разрешают торговать.

"У нас будет уничтожена репродуктивная медицина, наши специалисты, лучшие в мире, сильнейшие в мире, уедут на Запад. Бабкам-повитухам роддома отдадим?" – продолжает Пушкина.

Подобные специалисты, напоминаю, на Западе не востребованы. У них суррогатное материнство запрещено. А если на Запад уедут дельцы и барыги, которые торгуют детьми, то всегда пожалуйста. Мы скучать не будем.

"Закроем динамично развивающийся медицинский туризм, благодаря которому прогресс нашей медицины ускоряется, от чего выигрывают, в первую очередь, наши граждане?" – недоумевает депутат.

Стоп-стоп-стоп, Оксана! От медицинского туризма наши граждане не выигрывают. Выигрывают дельцы, которые делают из наших граждан инкубатор, а потом выкидывают наших женщин лечиться по нашей системе ОМС. На наши налоги.

Более того, мы настолько бедная страна, что нашей гордостью должен стать репродуктивный туризм? Вот некоторые страны Азии своей фишечкой сделали проституцию. А великая Россия должна стать страной, продающей своих детей и чрево своих матерей?

Мое мнение – необходим полный запрет суррогатного материнства для иностранцев и запрет его коммерческого использования. Как минимум.

А то, что мы хотим видеть, – так это реальное лечение от бесплодия. Особенно вторичного, которое составляет 99%. Вот чем мы хотим гордиться. Но никак не репродуктивным туризмом.

Автор: Александра Машкова-Благих