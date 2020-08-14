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Российские врачи выразили недоверие российской вакцине от коронавируса

07:55 14.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Большинство российских медиков выразили недоверие в отношении зарегистрированной вакцины против коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача».

Согласно результатам исследования, более 52% из опрошенных медиков заявили, что отказались делать прививку. Лишь 24,5% согласились на вакцинацию. Только 20% респондентов заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

В качестве причин недоверия к вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о ее эффективности и побочных эффектах. Также их смущает то, что ее удалось разработать в столь короткое время. 

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Препарат получил название «Спутник V», оно связано с космосом. Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно.

Темы: Коронавирус, Вакцинация
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 14:14
Гость: советский инженер

Ну, эффективность вакцина положим доказала. 100% результат о чём-то говорит (не 80%, не 90% а 100%). А вот нежелательные последствия недостаточно изучены. Но во-первых вакцину создавала группа первоклассных специалистов ( они уже создали вакцину против эбола - лучшую в мире). А во-вторых вакцина против ковид нужна как можно быстрее, люди то продолжают заражаться и умирать.
14.08.2020, 11:15
Гость: ого

Это называется несогласие с линией правящей партии и гаранта конституции.На повышение зарплат врачи могут не рассчитывать,если не сделают себе космическую прививку с буквой В.
14.08.2020, 10:53
Гость: Что то у вас с памятью

Они (врачи) как раз не насмехались , их никто не слушал. Насмехалось тв во главе с псевдо-доктором мясниковом , и оболваненные зрители хихикали над европой в марте. А потом как всегда сели в лужу , причем очень быстро. Похоже и сейчас не доходит.
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