Российские врачи выразили недоверие российской вакцине от коронавируса

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Большинство российских медиков выразили недоверие в отношении зарегистрированной вакцины против коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача».

Согласно результатам исследования, более 52% из опрошенных медиков заявили, что отказались делать прививку. Лишь 24,5% согласились на вакцинацию. Только 20% респондентов заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

В качестве причин недоверия к вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о ее эффективности и побочных эффектах. Также их смущает то, что ее удалось разработать в столь короткое время.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Препарат получил название «Спутник V», оно связано с космосом. Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно.