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Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

10:00 24.09.2020
Фото © KM.RU, Наталья Ступникова

Участники программ добровольного медицинского страхования (ДМС) остались без одной из самых популярных вакцин. Как пишет РБК, речь идет о четырехвалентной вакцине против гриппа отечественного производства "Ультрикс квадри".

По словам представителей крупнейших страховщиков и частных клиник, заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз были размещены еще летом. Однако на текущий момент получено лишь треть заказанного объема.

Данной вакцины нет у партнеров "АльфаСтрахования", "РЕСО-Гарантии", "Ренессанс страхования", в частных клиниках "Мать и дитя", "Семейный доктор", "Будь здоров", Европейском медицинском центре. Также ее нет и в аптечных сетях "36,6", "Ригла", "Магнит Аптека".

Подобный дефицит "Ультрикс квадри" объясняется возросшими поставками ее в государственные лечебно-профилактические учреждения для вакцинации в рамках ОМС. Представители производителя подтвердили изданию, что сейчас все мощности направлены на обеспечение потребностей программы всеобщей бесплатной иммунизации. 

В частных клиниках эта вакцина может появиться не ранее конца октября или даже в начале ноября. 

Препарат "Ультрикс" входит в тройку наиболее популярных вакцин, используемых как в государственных лечебно-профилактических учреждениях, так и в коммерческом сегменте. В 2019 году поставили "Ультрикс" в государственные заведения, по оценке DSM Group, на 880 млн руб.

Темы: Вакцинация, Грипп и ОРВИ, Здравоохранение и медицина в России
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24.09.2020, 13:00
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