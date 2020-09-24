Стала известна дата выпуска первой партии вакцины ГНЦ «Вектор»

15:59

В ноябре текущего года должна быть выпущена первая партия вакцины ГНЦ «Вектор» от COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Вакцина называется «ЭпиВакКорона». Она разработана на основе пептидных антигенов и должна быть зарегистрирована к 15 октября 2020 года.

Ожидается, что третий этап испытаний будет проведен в два этапа и к нему привлекут людей старше 60-ти лет.

«На третьем этапе планируется проведение двух клинических исследований: клиническое исследование с участием 150 добровольцев старше 60 лет, а также многоцентровое клиническое исследование, в котором примут участие 5000 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет», - заявили в пресс-службе.