Народные средства от климакса и приливов

20:32 2.11.2020

Наступление менопаузы влечет за собой неприятные симптомы, которые могут ухудшить качество жизни женщины

Чтобы пережить менопаузу без сильного стресса, важно вовремя обратиться к врачу. Он назначит терапию и подберет тип лечения в зависимости от результатов обследований. Дополнительно можно прибегнуть к мудрости поколений и попробовать народные средства при климаксе у женщин.

Основные симптомы климакса

Главное проявление менопаузы, помимо прекращений менструаций, – это приливы. Женщину резко бросает в жар, начинает усиленно биться сердце, повышается потоотделение, краснеет шея и лицо. После окончания приступа женщина чувствует озноб, выступает холодный пот. Приливы длятся недолго, но настигают внезапно и доставляют дискомфорт

Климакс также характеризуется дополнительными симптомами:

частые беспричинные смены настроения;

перепады давления:

головокружение;

проблемы со сном;

увядание кожи, появление морщинок;

набор веса;

проблемы с памятью;

бессонница.

Симптомы возникают на фоне перестройки репродуктивной системы женщины. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы сделать скрининг гормонального фона и начать терапию. Врач может назначить средства при климаксе на натуральной основе, без синтетических гормонов. Несмотря на накопительное действие, они способствуют уменьшению проявлений климактерического синдрома: приливов, раздражительности, резких перемен настроения, депрессивных состояний. Например, Лайфемин (подробнее читайте на https://lifemin.com.ua/).

Народные средства при климаксе

Отвары из трав помогут справиться с основными симптомами и станут хорошим дополнением к консервативному лечению. При этом важно проконсультироваться с врачом перед приемом отваров или ванночек.

Настой душицы поможет справиться с приливами, нормализовать эмоциональное состояние. У этой травы есть несколько противопоказаний:

кишечные колики;

гастрит;

гипертония;

язва.

Для приготовления настоя залить 2 ст.л. душицы двумя стаканами горячей воды. Пропорции повышать соответственно. Оставить настаиваться на ночь в термосе. Принимать до еды три раза в день по одной столовой ложке.

Народные средства от приливов при климаксе часто включают шалфей. Он способствует нормализации гормонального фона и снижению проявления менопаузальной симптоматики. Настой из шалфея нельзя принимать при сахарном диабете, сухости во влагалище или во рту. Чтобы приготовить чай, достаточно залить 1 ст.л. измельченного растения стаканом горячей воды (250 мл) и подождать полчаса. Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

Также полезно принимать ванны с настоем из трав:

1. Для уменьшения потоотделения приготовьте настой из шалфея и коры дуба. Возьмите по 10 г каждого лекарственного растения, залейте 250 мл горячей воды и оставьте на два часа. Длительность приема ванны с настоем – 7-10 минут.

2. Для снижения раздражительности приготовьте настой из тысячелистника и валерианы. Возьмите по 200 г каждого компонента и прокипятите в литре воды. Добавляйте смесь в ванную и принимайте процедуру 20 минут, лучше всего перед сном. Рекомендованный курс – 14 дней.

Профилактика климакса у женщин народными средствами, а также облегчение симптомов станет хорошим дополнением к медицинским методам лечения. Но это не должно быть основой, ведь только медицина поможет справиться с симптомами климакса и сделать жизнь женщины комфортной.