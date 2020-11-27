Цены на лекарства от рака повысили в несколько раз

© KM.RU, Кирилл Зыков

Федеральная антимонопольная служба повысила цены на два лекарства для лечения рака, сообщает «Коммерсант». Стоимость препаратов увеличится в разы.

Рост цены произойдет из-за того, что ФАС начала пересмотр цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стоимость которых регулируется правительством. Среди них два медпрепарата, используемые при лечении онкологических заболеваний: ломустин и азатиоприн (используется также при лечении ревматоидного артрита).

По информации издания, стоимость ломустина вырастет в девять раз — до 37 тысяч рублей за упаковку, а азатиоприна — почти в два раза, до 380 рублей. В ведомстве радикальный пересмотр цен объясняют сложившимся на рынке дефицитом. Повышать стоимость лекарств, когда спрос на них превышает предложение, предписывает октябрьское постановление кабмина России.

Месяц назад несколько благотворительных фондов и организаций заявили о дефиците 26 лекарств для онкобольных. По их словам, в текущем году на фоне пандемии производство этих препаратов резко сократилось, в том числе из-за несовершенства системы госрегулирования фармацевтического рынка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2020, 20:55
    Гость: Гость

    Сволочи,на людском горе наживаться.. Сталина нет на вас.Он бы сейчас сразу расстрелял все руководство ФАС и народ бы спасибо сказал!!!

  2. 27.11.2020, 18:24
    Гость: Евгений В

    РФ самое людоедское государство. Вся внутренняя политика кремлевской власти связана с борьбой за сокращение населения, особенно русского населения. Особенно ненавистны кремлю пенсионеры , которые получили пенсию в СССР, они делают все, чтобы от них избавиться, чтобы не осталось очевидной памяти о той жизни, чтобы можно было увереннее врать молодым людям о плохой жизни в Советском Союзе и о прекрасной жизни в сегодняшней успешной и справедливой РФ.

  3. 27.11.2020, 18:11
    Гость: Рак, онкология

    это последствия жизнедеятельности паразитов,различных червей,грибков,в теле человека,от них мы болеем, помогут только противопаразитарные лекарства, только противопаразитарное лечение.Все врачи,неважно,к какой специальности они принадлежат,обязаны признать факт,что по свидетельствам патологоанатомической практики,90% вскрытых трупов кишат крупными червями,простейшими и одноклеточными микроорганизмами

  4. 27.11.2020, 17:52
    Гость: Макар

    И кто они после этого? Ни одного приличного слова не находится.
    А барашки пойдут и вновь проголосуют.

  5. 27.11.2020, 17:49
    Гость: Федеральная антимонопольная служба

    А я тут причём?
    Это кабмин в октябре придумал и приказал повышать цены, пока покупать не перестанут. Типа, сейчас набегут жадные до денег предприниматели и чего-то ка-ак предпримут, так что всех завалят этим лекарством. Это - рынок! Либеральный! Как-то вот так.

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