Цены на лекарства от рака повысили в несколько раз

12:16 27.11.2020

Федеральная антимонопольная служба повысила цены на два лекарства для лечения рака, сообщает «Коммерсант». Стоимость препаратов увеличится в разы.

Рост цены произойдет из-за того, что ФАС начала пересмотр цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стоимость которых регулируется правительством. Среди них два медпрепарата, используемые при лечении онкологических заболеваний: ломустин и азатиоприн (используется также при лечении ревматоидного артрита).

По информации издания, стоимость ломустина вырастет в девять раз — до 37 тысяч рублей за упаковку, а азатиоприна — почти в два раза, до 380 рублей. В ведомстве радикальный пересмотр цен объясняют сложившимся на рынке дефицитом. Повышать стоимость лекарств, когда спрос на них превышает предложение, предписывает октябрьское постановление кабмина России.

Месяц назад несколько благотворительных фондов и организаций заявили о дефиците 26 лекарств для онкобольных. По их словам, в текущем году на фоне пандемии производство этих препаратов резко сократилось, в том числе из-за несовершенства системы госрегулирования фармацевтического рынка.