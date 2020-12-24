Астролог-хиромант Дмитрий Ермолаев - биография, жена, блогер, отзывы

01:35 24.12.2020

Чтобы добиться таких высот, ему пришлось пройти через много трудностей. Как же начиналась карьера астролога Дмитрия Ермолаева?

Одним из самых лучших астрологов и нумерологов в России заслуженно считается Дмитрий Ермолаев. Он является основателем академии ведической астрологии «Пурушоттама». Однако, он не всегда был таким известным. Чтобы добиться таких высот, ему пришлось пройти через много трудностей. Как же начиналась карьера астролога Дмитрия Ермолаева?

Как Дмитрий Ермолаев пришел к астрологии?

Дмитрий родился в начале 80-х годов. Его родители были не богаты, поэтому Ермолаеву приходилось ходить в школу в обносках и питаться одной картошкой. Несмотря на это родители смогли дать ему заботу и внимание.

Уже в 9 лет будущий астролог стал увлекаться мистикой космоса. Он читал большое количество книг и брошюр. И это не удивительно. Мать Ермолаева была астрологом. Она получала знания у одного из самых известных западных астрологов – Павла Глобы. Ей удавалось совмещать это хобби с основной работой психологом. Мать Дмитрия проводила тренинги и консультации еще в СССР. Именно она начала обучение своего сына.

В этот период Ермолаев стал ощущать вокруг себя вещи, которые не были ему доступны. Это помогало ему развивать свои навыки и в то же время отдаляло от общества. В детском возрасте он был очень закрытым. Однако, продлилось это не долго, потому что в 1990 году мать мальчика ушла в монастырь. С ней ушли и занятия астрологией.

Вернулись они только в то время, когда будущий астролог достиг двадцати трех летнего возраста. Он успел поработать грузчиком и менеджером по продаже алкогольных напитков, но в какой-то момент он понял, что хочет заниматься совсем другим. И судьба как будто подсказывала ему. В этот период в жизни Ермолаева было много трудностей и проблем. Они были связаны с периодом Саде-Сати, но тогда будущий астролог этого не знал.

Чтобы разобраться во всем и понять, каково его предназначение Дмитрий стал предпринимать множество действий:

Развивал заложенные матерью экстрасенсорные способности на семинарах;

Занимался шри-шри йогой;

Начал изучать ведическую астрологию.

Последний пункт стал ключевым. Именно с того момента началось становление Ермолаева как профессионального астролога.

У кого учился Дмитрий Еромлаев

Дмитрий всегда говорил, что он является сторонником восточной культуры, а не западной. Поэтому его тянуло в Индию и Тибет. Именно там он обрел главных своих учителей:

Каладвипа

Саджанай Ратха

Катамараджу Рао

Прабхата Кумар Шарму

Все они передавали ему не только свои знания, но и умения. С их помощью Дмитрий смог обрести самого себя. Он решил, что его предназначение заключается в передаче этих знаний другим людям, именно поэтому он и основал свою академию.

Такая любовь Ермолаева к ведической астрологии была связана с тем, что она идет от Бога. Джйотиш были переданы Творцом первому своему ученику, а тот обучил других людей. Это значит, что ведические знания были разработаны самим Богом.

Звездный астролога Дмитрий Ермолаев

Дмитрий консультирует не только простых людей, но и звезд. В списке его клиентов есть люди, занимающие верхние строчки в Forbes. Он известен как в России, так и в странах СНГ. Сам астролог рассказывал, что он работал с такими знаменитостями как Ксения Собчак, Алексей Лемар, Анфиса Чехова, Амиран Сардаров и Олеся Малинская. Среди миллионеров, обращавшихся к Дмитрию, можно выделить следующие имена:

Аяз Шабутдинов; Евгений Гаврилин; Сара Блейки; Александр Кучмент; Александр Лебедев.

Ермолаев помог им заглянуть в будущей и увидеть, как может сложиться их дальнейшая судьба. При этом он всегда предупреждает, что судьба изменчива. Чтобы получить желаемое, нужно предпринимать соответствующие действия. Просто так успех на голову не свалится.

Личная жизнь

Сейчас Дмитрий Ермолаев не только самый известный астролог в странах СНГ, но еще и примерный семьянин. В 2017 году он женился на Регине Ковалевой. Девушка очаровала его не только сильным внешним сходством со знаменитой актрисой Анджелиной Джоли, но и своим характером.

Их знакомство произошло в интернете. Регина стала увлекаться астрологией и решила найти для себя учителя. Им и оказался Дмитрий. Их свадьба состоялась в Соединенных Штатах Америки в одном из самых красивых мест на планете.

Параллельно Ермолаев занимался собственной карьерой. Уже в 2015 году он основал самую крупную в России академию ведической астрологии. Однако, известным он стал не только благодаря собственной школе. За два года до этого Дмитрий стал основателем организации, занимающейся благотворительностью. Тремя годами спустя он открыл канал на YouTube под названием «Сансара». Там он рассказывает о том, как важно помогать другим и совершать добрые поступки. На канале можно найти видео, в который сам Дмитрий помогает людям, нуждающимся в поддержке.

Академия ведической астрологии «Пурушоттама»

Ермолаев позиционирует себя как учитель Джйотиш. Он делится со своими учениками всеми знаниями, которые когда-то передали ему его наставники. В данной академии обучилось более 5000 человек. Некоторые из них основали собственное дело, а другие стали лучше понимать самих себя.

«Пурушоттама» предлагает 4 уровня обучения. Каждый сможет выбрать курс, который будет соответствовать именно его целям. Именно поэтому школа имеет большое количество положительных отзывов и популярность даже за рубежом.

Обучаясь в данной академии, люди смогут очистить свою карму. Это не только потому, что Пурушоттама – благоприятный для этого месяц в лунном календаре, но и благодаря позитивной энергетике, которую несет Дмитрий Ермолаев.