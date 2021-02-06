В России с 2023 года может начаться вакцинация против аллергии на кошек

19:08 6.02.2021

В России уже в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, также действенной против гепатита В. Об этом РИА Новости рассказал профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента, который ведет разработку вакцины совместно с командой Сеченовского университета.

Планируется, что в 2021 году вакцина будет скомпонована и будут завершены доклинические исследования. После этого можно будет перейти к клиническим исследованиям. Летом 2022 года ученые могут начать прививать участников исследования.

По словам профессора, это будет лучшая вакцина, потому что она будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии. Помимо этого, применение будет очень удобным — необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые шесть месяцев.