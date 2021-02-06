В России с 2023 года может начаться вакцинация против аллергии на кошек

Кошка © KM.RU, Алексей Белкин

В России уже в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, также действенной против гепатита В. Об этом РИА Новости рассказал профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента, который ведет разработку вакцины совместно с командой Сеченовского университета.

Планируется, что в 2021 году вакцина будет скомпонована и будут завершены доклинические исследования. После этого можно будет перейти к клиническим исследованиям. Летом 2022 года ученые могут начать прививать участников исследования.

По словам профессора, это будет лучшая вакцина, потому что она будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии. Помимо этого, применение будет очень удобным — необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые шесть месяцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.02.2021, 01:01
    Гость: ABCD

    Сейчас у власти появился нескончаемый зуд вакцинировать от чего попало кого угодно. Медицина разрушена, что ещё остаётся, как вместо лечения людям предлагать утешение, в лучшем случае. А то кто его знает, что там вместо вакцины вкатят.

  3. 06.02.2021, 22:31
    Гость: Гомель

    Кошки самые крутые существа на Земле. Собаки им в пометки не годятся , собаки работают сторожами , помогают находить наркотики или преступников , охраняют стада , охотятся для людей , тягают нарты ..А кто то видел упряжку котов тянущих нарты ? Вот то и оно ! Иногда мышь поймают и все . А между тем им настроили фабрик для производства еды , клиники , шьют одежду и обувь ! делают им домики , игрушки , даже и бижутерию. Или взять например соболей - красивые , свободные и т.д А с точки зрения котов совершенно безмозглые существа , шляются по лесам и рано или поздно одна у них участь - стать чьим то воротником ( см. фильм на Ютубе " Счастливые люди " ). Коты не бегают за едой по лесам , им ее приносят в тарелочках и причем мясо должно быть порезано на кусочки а иначе ..!!! ну лучше и не вспоминать. Теперь они добились того чтобы все привились от аллергии ! На этом они не остановятся.

  4. 06.02.2021, 22:30
    Гость: вакцинация против аллергии на кошек

    И тоже массово-принудительно? Даже тем,у кого никогда не было аллергии? Выжившим после ковида19 и вакцинации пенсионерам тройную дозу,чтобы уж наверняка.

  5. 06.02.2021, 21:11
    Гость: Собачье сердце

    ― До чего вредное животное.
    ― Это кого вы имеете в виду, позвольте вас спросить?
    ― Кота я имею в виду. Такая сволочь.
    ― Я не видел более наглого существа, чем вы. И когда вы кончите гоняться за котами? Дикарь.

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