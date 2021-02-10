Житель Карелии умер на пятый день после прививки от коронавируса

15:46 10.02.2021

Житель карельского города Кеми умер на пятые сутки после прививки от коронавируса.

При этом в министерстве здравоохранения республики заявили, что не видят связи между летальным исходом и вакциной «Спутник V».

«Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы регионального Минздрава.

В пресс-службе ведомства также отметили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевание, а иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно соблюдать все рекомендации врачей.

В настоящее время проводятся уточняющие вирусологические исследования.