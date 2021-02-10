Житель Карелии умер на пятый день после прививки от коронавируса

Житель карельского города Кеми умер на пятые сутки после прививки от коронавируса.

При этом в министерстве здравоохранения республики заявили, что не видят связи между летальным исходом и вакциной «Спутник V».

«Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы регионального Минздрава.

В пресс-службе ведомства также отметили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевание, а иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно соблюдать все рекомендации врачей.

В настоящее время проводятся уточняющие вирусологические исследования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2021, 00:25
    Гость: Гы-гы-какой дурак аам сказал

    Что в России высокий уровень заболевания ковиддой?
    Уже закрываются ковидные госпитали и снимаются ограничения.
    Информативно только к-во заболевших на сто тысяч челлвек или процент от общего к-ва граждан государства,заболевших. При чем на текущий момент, не за весь период.
    Это в вашем Израиле прчм эпидЭмия ковидлы

  3. 11.02.2021, 00:18
    Гость: С чего взяли что только на Западе

    Принуждают. В России тоже лсенью рринуждали, иныо даже на КМ было. В институтах принуждали, в некоторвх за небольшую денежку, в некоторвх угрозами

  4. 11.02.2021, 00:13
    Гость: И давно

    А уколы ставят?

    Ставят стол, стул,фингал..понятно извращенец?

    Операции тоже "ставят", а не делают?

  5. 11.02.2021, 00:10
    Гость: Красный

    Конечно они скажут, что это никак не связано с вакцинацией. А потом начнут считать процент и скажут, что он очень маленький в соотношении со всеми остальными, которые прививку прошли успешно. Но родным умершего машиниста от этих слов легче не станет. И платить из государственного бюджета компенсацию и пожизненную пенсию за потерю кормильца очень не хочется, поэтому легче все свалить на то, что не соблюдал рекомендации врачей. Людям, которые рвутся на вакцинацию, надо сто раз обо всем этом подумать, прежде чем принять окончательное решение.

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