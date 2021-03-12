В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производившихся в РФ

Почти 30 жизненно важных лекарств, не производящихся в России, начнут выпускать в Москве, пишет ТАСС со сылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина. 

По его словам, на текущий момент заключено пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медизделий и детского питания для молочных кухонь. Инвесторы планируют вложить в создание новых производств 12,9 млрд рублей. 

Общий объем закупок по пяти контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. 

Если бы данную продукцию город закупал на рынке, то затраты были бы на 20% больше, отметил Собянин. 

По его словам, в марте-апреле больницы города получат первые партии препаратов для лечения онкологических заболеваний, которые произведены новым заводом компании "Биокад" в Алабушеве, Зеленоград. Компания будет поставлять Москве порядка 40 лекарств до конца 2027 года. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. Это условия офсетного контракта, заключенного правительством Москвы с "Биокадом" в 2017 году.

Также в рамках офсетного контракта, который был заключен в 2018 году, "Р-Опра" построит в Алабушеве завод по производству 31 препарата для профилактики и лечения онкологических, эндокринных и кардиологических заболеваний.

В 2019 году был подписан третий офсетный контракт. Через несколько месяцев компания "Гемамед" начнет тестовые поставки специальных медизделий для стомированных больных со своего нового предприятия в технополисе "Москва" в Печатниках. Помимо этого, четвертый офсетный контракт заключили в 2020 году с крупнейшим производителем детского питания - "Вимм-билль-данн".

По словам мэра, Москва по-прежнему будет закупать на открытых торгах большую часть необходимых товаров. Однако, благодаря офсетам городские власти рассчитывают создать в столице еще несколько крупных производств - в сфере выпуска коммунальной техники, транспортного машиностроения и оборудования для сектора IT.

Собянин указал, что такая продукция будет всегда нужна городу, ее выгодно производить дома и покупать по твердым ценам, не переплачивать сторонним поставщикам.

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