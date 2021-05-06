На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучший препарат от COVID-19

10:40 6.05.2021

Лучшей вакциной от коронавируса эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021 назвали препарат от американской компании Moderna, которая также победила в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины».

Также в шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» вошли российская «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препараты от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer и BioNTech при этом «получил весьма высокую оценку», сообщает РБК.

Напомним, разрешение на применение вакцины Moderna в США было выдано 16 декабря 2020 года. Позднее данный препарат был одобрен в Евросоюзе. Также компания заключила контракты на поставку своей вакцины в Великобританию, Канаду, Японию, Южную Корею, Швейцарию, Израиль и ряд других стран.

По словам разработчиков вакцин, эффективность препарата Pfizer/BioNTech превышает 90%, AstraZeneca - 70%, «Спутника V» - 97%.

В текущем году во Всемирном конгрессе вакцин приняли участие представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Janssen. Среди представителей России в конгрессе принял участие Ринат Максютов (генеральный директор центра «Вектор»).