На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучший препарат от COVID-19

Вакцинация

Лучшей вакциной от коронавируса эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021 назвали препарат от американской компании Moderna, которая также победила в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины».

Также в шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» вошли российская «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препараты от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer и BioNTech при этом «получил весьма высокую оценку», сообщает РБК.

Напомним, разрешение на применение вакцины Moderna в США было выдано 16 декабря 2020 года. Позднее данный препарат был одобрен в Евросоюзе. Также компания заключила контракты на поставку своей вакцины в Великобританию, Канаду, Японию, Южную Корею, Швейцарию, Израиль и ряд других стран.

По словам разработчиков вакцин, эффективность препарата Pfizer/BioNTech превышает 90%, AstraZeneca - 70%, «Спутника V» - 97%.

В текущем году во Всемирном конгрессе вакцин приняли участие представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Janssen. Среди представителей России в конгрессе принял участие Ринат Максютов (генеральный директор центра «Вектор»).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2021, 23:16
    Гость: фёдор

    Вакцина спутник наверняка хорошая,боязно ,что могут в процессе производства и доставпи напортачить с качеством.Почему в США нет военной приёмки,а вСССР и её обманывали и покупали за квартиру ,машину.

  2. 06.05.2021, 23:10
    Гость: фёдор

    Ребёнку под 50 ,а и внуки взрослые тоже привились Модерной.Внучка учится в Бостонском Университете на фармоцевта и разбирается в вакцинах.Её хрен заставишь и уговоришь.

  4. 06.05.2021, 20:07
    Гость: дан

    я привился Джонсоном Всего один укол Никто меня не заставлял Ну если не считать жену которая вакцинировалась раньше и всю плешь мне проела

  5. 06.05.2021, 20:07
    Гость: gvozd

    я сегодня возил дочь на второй укол,
    --
    она тебе потом "спасибо" скажет дурню старому..
    ладно-бы сам кололся уколами франкештейна, так он ребенка потащил.
    ой вей... и зачем Господи тебе столько дураков, а?

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