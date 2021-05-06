На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучший препарат от COVID-19
Лучшей вакциной от коронавируса эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021 назвали препарат от американской компании Moderna, которая также победила в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины».
Также в шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» вошли российская «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препараты от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.
Препарат от Pfizer и BioNTech при этом «получил весьма высокую оценку», сообщает РБК.
Напомним, разрешение на применение вакцины Moderna в США было выдано 16 декабря 2020 года. Позднее данный препарат был одобрен в Евросоюзе. Также компания заключила контракты на поставку своей вакцины в Великобританию, Канаду, Японию, Южную Корею, Швейцарию, Израиль и ряд других стран.
По словам разработчиков вакцин, эффективность препарата Pfizer/BioNTech превышает 90%, AstraZeneca - 70%, «Спутника V» - 97%.
В текущем году во Всемирном конгрессе вакцин приняли участие представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Janssen. Среди представителей России в конгрессе принял участие Ринат Максютов (генеральный директор центра «Вектор»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вакцина спутник наверняка хорошая,боязно ,что могут в процессе производства и доставпи напортачить с качеством.Почему в США нет военной приёмки,а вСССР и её обманывали и покупали за квартиру ,машину.
Ребёнку под 50 ,а и внуки взрослые тоже привились Модерной.Внучка учится в Бостонском Университете на фармоцевта и разбирается в вакцинах.Её хрен заставишь и уговоришь.
ну ты уж врал бы более правдоподобно что ли
я привился Джонсоном Всего один укол Никто меня не заставлял Ну если не считать жену которая вакцинировалась раньше и всю плешь мне проела
я сегодня возил дочь на второй укол,
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она тебе потом "спасибо" скажет дурню старому..
ладно-бы сам кололся уколами франкештейна, так он ребенка потащил.
ой вей... и зачем Господи тебе столько дураков, а?