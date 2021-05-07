Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19

15:23 7.05.2021

Белоруссия создала собственную вакцину от COVID-19.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — заявил президент республики Александр Лукашенко.

При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь". Сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях, отметил он.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

