Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
Белоруссия создала собственную вакцину от COVID-19.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — заявил президент республики Александр Лукашенко.
При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь". Сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях, отметил он.
"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — приводит слова Лукашенко РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нехристь! Кто же водкой трактор моет!
Вижу, что пожилой, ворчите много. Тыканье прощаю по этой причине. Отвечу коротко: небось видел.
У вас и батька на пару со складным лисапедом до сих пор служит. А учитывая, что ВОЗ призвала временно отказаться от патентной защиты вакцин, будете с чистой совестью разливать первую попавшуюся вам на халяву жидкость под белорусской маркой. Как уже было с креветками, лососем и пр.
"Русский мир- это глупость"
Ты, НАрмальный пацан, молод. Минский складной велосипед многим до сих пор служит, а ты, небось, кроме китайских великов и бывших в употреблении за границей иномарок другой техники и не видел.
Все славяне (русичи) им гордятся!