Медицинские кровати для лежачих больных: коротко и по делу

07:38 18.05.2021

Мало кто задумывался о такой вещи, как медицинская кровать.

Медицинская кровать - одно из важнейших медустройств 20 века. Хотя большинство людей не считают больничные койки революционным изобретением, эти устройства стали одними из самых полезных и распространенных предметов в медицинских учреждениях. Первые регулируемые больничные койки были изобретены еще в начале 20 века и регулировались с помощью специальной рукоятки, в то время как большинство современных больничных коек в продаже - электрические.

Когда требуется уход за неподвижным человеком, или восстанавливающимся после обширной операции, стандартная кровать не обеспечит необходимой поддержки и безопасности. В случаях длительной неподвижности медицинская кровать для лежачих больных намного удобнее.

Электрическая больничная койка с ручным управлением

Полностью электрические больничные кровати используют электродвигатель и автоматические элементы управления, чтобы поднять кровать на необходимую высоту, а также отрегулировать положение изголовья и ступней, достаточно нажать на кнопку. Медицинская кровать с электроприводом позволяет пациенту самостоятельно и быстро отрегулировать кровать до идеального положения и нужной высоты.

Больничная койка с ручным управлением приводится в действие рукояткой, что помогает избежать отказа двигателя и проблем с обслуживанием. С помощью рукоятки можно поднять изголовье, для повышения комфорта пациента. Медицинская механическая кровать это экономичный выбор для тех, у кого есть кто-то, кто может помочь отрегулировать положение кровати по мере необходимости.

Главные преимущества медицинских кроватей

Используются по нескольким веским причинам: медицинская функциональная кровать обеспечит превосходный комфорт, индивидуальные особенности и важные преимущества для обеспечения здоровья и безопасности лежачих пациентов.

Мобильны: большинство выставленных на продажу больничных коек оснащены колесиками, которые обеспечивают большую гибкость, как для медперсонала, так и для пациента. Кровать можно легко перемещать в нужное место в комнате или в здании, что позволяет пациенту получать лечение без физических трудностей или ненужного перемещения инвалидной коляски. Эти колеса также могут быть заблокированы для безопасности пациента во время использования или транспортировки.

Регулируются: больничные кровати могут быть отрегулированы для удобства пациента и ухода за ним. Их можно поднять или опустить по высоте в определенных точках, таких как голова или ступни. Изменение высоты больничной койки упрощает для пациентов возможность ложиться и вставать, а также может помочь медицинскому персоналу проводить лечение. Например, простое поднятие головы пациента может облегчить проблемы с дыханием или помочь с кормлением; поднятие ступней может обеспечить облегчение при определенных болезненных состояниях.

Безопасны: многие продаваемые больничные койки оснащены такими функциями, как боковые поручни, которые также можно поднимать, или опускать. Они помогают пациенту чувствовать себя в большей безопасности, но они также обеспечивают важную защиту, предотвращая падения. На поручнях также могут быть размещены кнопки вызова, позволяющие пациентам вызывать помощь. Некоторые медицинские кровати могут поставляться с сигнализацией, которая будет предупреждать лиц, осуществляющих уход, в случае, если пациент упал или встал с кровати.

Медицинские кровати в москве, несомненно, являются лучшим выбором для ухода за неподвижными пациентами, в домашней обстановке. Индивидуальные настройки обеспечивают комфортные условия, в которых нуждаются пациенты.