Путин анонсировал появление четвертой вакцины от коронавируса

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Подробностей при этом он не раскрыл, сообщает РИА Новости.

"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции", — напомнил глава страны.

Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп.

Путин также отметил, что мы заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.

В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины против COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 21:39
    Гость: Папа

    - В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины против COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".-
    Значит, четвёртую назвали "ВакДурАк".

  4. 18.05.2021, 19:53
    Гость: Да

    Спутник лайт, что ли?

    Практически первая порция от Спутник V...

    Эффективность несколько меньше, чем у спутника, но неплохая, больше 80 процентов, или 85...уточнить надо..

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    Спутник дорогой в производстве, но цена всех вакцин примерно одинаковая, порядка 860 рублей за одну дозу.

    Лайт, возможно, хоть попроще изготавливать будет..

    А то количество всех порций вакцин выпущенных у нас, мало..

    Порядка 57 миллионов доз выпустили.. Примерно 32 миллиона использовали у нас.. Около 10 миллионов по две дозы получили, ещё 12 поодной.. Примерно, кое-кто говорит 24 миллиона хотя бы по одной дозе..

    При этом спутником полностью привито крошечное государство сан Марино, это райончик около итальянского аэропорта Римини. Закупили больше спутника, чем у них населения. Они вообще перестали болеть, закрыли свой ковидцентр.. Собираются прививать спутником за деньги. 50 евро за две дозы.

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