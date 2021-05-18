Путин анонсировал появление четвертой вакцины от коронавируса

13:11 18.05.2021

Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Подробностей при этом он не раскрыл, сообщает РИА Новости.

"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции", — напомнил глава страны.

Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп.

Путин также отметил, что мы заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.

В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины против COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".