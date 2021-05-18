Путин анонсировал появление четвертой вакцины от коронавируса
Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Подробностей при этом он не раскрыл, сообщает РИА Новости.
"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции", — напомнил глава страны.
Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп.
Путин также отметил, что мы заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины против COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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а ещё он в Отечественной войне победил и в Сирии 20 раз.
- В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины против COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".-
Значит, четвёртую назвали "ВакДурАк".
А причём тут твой Киев? Вы там вообще в хвосте списка..
Спутник лайт, что ли?
Практически первая порция от Спутник V...
Эффективность несколько меньше, чем у спутника, но неплохая, больше 80 процентов, или 85...уточнить надо..
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Спутник дорогой в производстве, но цена всех вакцин примерно одинаковая, порядка 860 рублей за одну дозу.
Лайт, возможно, хоть попроще изготавливать будет..
А то количество всех порций вакцин выпущенных у нас, мало..
Порядка 57 миллионов доз выпустили.. Примерно 32 миллиона использовали у нас.. Около 10 миллионов по две дозы получили, ещё 12 поодной.. Примерно, кое-кто говорит 24 миллиона хотя бы по одной дозе..
При этом спутником полностью привито крошечное государство сан Марино, это райончик около итальянского аэропорта Римини. Закупили больше спутника, чем у них населения. Они вообще перестали болеть, закрыли свой ковидцентр.. Собираются прививать спутником за деньги. 50 евро за две дозы.
А ещё он по восемь шайб забивает и никогда не врёт