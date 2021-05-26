В Госдуму внесли законопроект об обязательной вакцинации учителей и врачей

12:19 26.05.2021

Вакцинация от коронавирусной инфекции может быть добавлена в национальный календарь профилактических прививок. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму правительство РФ. В случае его одобрения вакцинация против COVID‑19 станет обязательной для представителей социально значимых профессий, в частности, врачей и учителей, пишет "Коммерсант".

В настоящее время в национальный календарь профилактических прививок внесены прививки от гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, гриппа. Вакцинация является добровольной для всех граждан и обязательны для представителей социально значимых профессий.

"Когда прививка (от коронавируса - ред.) будет включена в общий календарь, для ряда профессий она станет обязательной, соответственно работодатель будет иметь право применять такие административные санкции, как отстранение от работы или отказ в приеме на работу нового сотрудника",— заявил "Коммерсанту" источник в правительстве.

Накануне появились сообщения о намерении властей Якутии сделать прививку от коронавируса обязательной для всех граждан. Позже в сообщении пресс-службы главы республики Айсена Николаева слово "обязательная" было заменено на "массовая".