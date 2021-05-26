В Госдуму внесли законопроект об обязательной вакцинации учителей и врачей
Вакцинация от коронавирусной инфекции может быть добавлена в национальный календарь профилактических прививок. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму правительство РФ. В случае его одобрения вакцинация против COVID‑19 станет обязательной для представителей социально значимых профессий, в частности, врачей и учителей, пишет "Коммерсант".
В настоящее время в национальный календарь профилактических прививок внесены прививки от гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, гриппа. Вакцинация является добровольной для всех граждан и обязательны для представителей социально значимых профессий.
"Когда прививка (от коронавируса - ред.) будет включена в общий календарь, для ряда профессий она станет обязательной, соответственно работодатель будет иметь право применять такие административные санкции, как отстранение от работы или отказ в приеме на работу нового сотрудника",— заявил "Коммерсанту" источник в правительстве.
Накануне появились сообщения о намерении властей Якутии сделать прививку от коронавируса обязательной для всех граждан. Позже в сообщении пресс-службы главы республики Айсена Николаева слово "обязательная" было заменено на "массовая".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уборщицам,да и всем продавщицам в магазине,привозит эти справки оптом дядя ашот.Только бабло и ничего более.
Радио тоже говорит, но это не означает, что оно управляет.
почему-то страх потерять работу, сильнее чувства самосохранения.
Уколют, только кто же разрешит публиковать последствия. Да и наступить эти последствия могут не обязательно сейчас же, а через несколько лет.
я могу сказать что происходит в госпиталях ес.
вся Старая гвардия врачей и медсестер Массово Бежит на досрочную пенсию.. Никто Не хочет становиться подопытной свинкой в экспериментах социалистов и Многие врачи прямо называют происходящее с тн "вакцинами" Осознанным Геноцидом - причем на самом Высоком уровне руководства.
это уже стало проблемой, потому что тупо Некому работать.
осбенно стало резко нехватать медсестер и это на фоне Государственного Запрета оказывать медицинскую помощь! больницы все это время стояли пустые.
косвенно это делается через тн переориентацию на Говид - когда даже Генетиков сняли с работы и послали работать лаборантами делать фейковые pcr тесты..
никаких других болезней Государство более не признает - только Говид. даже детям больным раком не делают процедуры.
есть и Прямые запреты.
например в ес тайным циркуляром был введен запрет на процедуру оживления для людей старше 55и.
людей без масок и фейк-тестов НЕ пускают в больницы и НЕ оказывают медпомощи!! если тебя сбила машина и ты без маски - помирай перед зданием больницы.
беременных НЕ пускают на роды без генного укола!
то что происходит в домах престарелых иначе как массовая принудительная Эвтаназия не описывается.
это вполне себе Фашизм в полный рост.