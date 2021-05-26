В Госдуму внесли законопроект об обязательной вакцинации учителей и врачей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Вакцинация от коронавирусной инфекции может быть добавлена в национальный календарь профилактических прививок. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму правительство РФ. В случае его одобрения вакцинация против COVID‑19 станет обязательной для представителей социально значимых профессий, в частности, врачей и учителей, пишет "Коммерсант"

В настоящее время в национальный календарь профилактических прививок внесены прививки от гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, гриппа. Вакцинация является добровольной для всех граждан и обязательны для представителей социально значимых профессий. 

"Когда прививка (от коронавируса - ред.) будет включена в общий календарь, для ряда профессий она станет обязательной, соответственно работодатель будет иметь право применять такие административные санкции, как отстранение от работы или отказ в приеме на работу нового сотрудника",— заявил "Коммерсанту" источник в правительстве.

Накануне появились сообщения о намерении властей Якутии сделать прививку от коронавируса обязательной для всех граждан. Позже в сообщении пресс-службы главы республики Айсена Николаева слово "обязательная" было заменено на "массовая".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.05.2021, 17:17
    Гость: да ладно вам

    Уборщицам,да и всем продавщицам в магазине,привозит эти справки оптом дядя ашот.Только бабло и ничего более.

  3. 26.05.2021, 16:23
    Гость: Может люди и не тупые, но

    почему-то страх потерять работу, сильнее чувства самосохранения.

  4. 26.05.2021, 15:57
    Гость: Алексей В.

    Уколют, только кто же разрешит публиковать последствия. Да и наступить эти последствия могут не обязательно сейчас же, а через несколько лет.

  5. 26.05.2021, 15:57
    Гость: gvozd

    я могу сказать что происходит в госпиталях ес.
    вся Старая гвардия врачей и медсестер Массово Бежит на досрочную пенсию.. Никто Не хочет становиться подопытной свинкой в экспериментах социалистов и Многие врачи прямо называют происходящее с тн "вакцинами" Осознанным Геноцидом - причем на самом Высоком уровне руководства.
    это уже стало проблемой, потому что тупо Некому работать.
    осбенно стало резко нехватать медсестер и это на фоне Государственного Запрета оказывать медицинскую помощь! больницы все это время стояли пустые.
    косвенно это делается через тн переориентацию на Говид - когда даже Генетиков сняли с работы и послали работать лаборантами делать фейковые pcr тесты..
    никаких других болезней Государство более не признает - только Говид. даже детям больным раком не делают процедуры.
    есть и Прямые запреты.
    например в ес тайным циркуляром был введен запрет на процедуру оживления для людей старше 55и.
    людей без масок и фейк-тестов НЕ пускают в больницы и НЕ оказывают медпомощи!! если тебя сбила машина и ты без маски - помирай перед зданием больницы.
    беременных НЕ пускают на роды без генного укола!
    то что происходит в домах престарелых иначе как массовая принудительная Эвтаназия не описывается.
    это вполне себе Фашизм в полный рост.

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