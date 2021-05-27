Песков рассказал, что делать в случае отказа россиян от вакцинации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будут предпринимать власти, если россияне не захотят делать прививку от коронавируса, сообщает РБК.
Представитель Кремля пояснил, что государство создало структуру для вакцинации и теперь вопрос только в инициативе граждан. Им надо осознать, что для того, чтобы защитить свое здоровье и жить полноценной жизнью, необходимо сделать прививку.
Представителя президента спросили, что будут делать власти, если часть россиян не осознает важность вакцинации. "Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать разъяснять важность вакцинирования", — ответил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нецелесообразно. Глава государства считает, что граждане должны самостоятельно осознать необходимость сделать прививку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Повторяю: в Штатах народ вакцинируется, включая моих друзей-биологов. В России есть вакцина Спутник. Если бы я уже не был привит, без колебаний привился бы российской вакциной. Все, кого знаю, пережили вакцинацию и Пфайзером, и Модерной, и Спутником. У некоторых были кратковременные реакции. В Штатах идёт на убыль. Драконовских полицейских мер не было.
чем меньше этой мерзкой рекламы из всех "утюгов , пылесосов и зомбиящиков" от всех недалеких говорилок рекламирующих все и всея за бешенные деньги, тем больше россиян захочет привиться.
За 30 лет никогда не озаботились о здоровье народа и о полноценной жизни простых смертных граждан России,а теперь,вдруг,кремлевские господа-товарищи все 24 часа в сутки думают и вещают только о здоровье нации. Что бы это значило?...
что в Штатах рай, и вы отчалили туда, а сейчас, пожив там, решили, что рай здесь?
Новичок-это легкое снотворное,как оказалось.