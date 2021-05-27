Песков рассказал, что делать в случае отказа россиян от вакцинации

15:27 27.05.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будут предпринимать власти, если россияне не захотят делать прививку от коронавируса, сообщает РБК.

Представитель Кремля пояснил, что государство создало структуру для вакцинации и теперь вопрос только в инициативе граждан. Им надо осознать, что для того, чтобы защитить свое здоровье и жить полноценной жизнью, необходимо сделать прививку.

Представителя президента спросили, что будут делать власти, если часть россиян не осознает важность вакцинации. "Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать разъяснять важность вакцинирования", — ответил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нецелесообразно. Глава государства считает, что граждане должны самостоятельно осознать необходимость сделать прививку.