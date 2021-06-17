У половины привитых «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев исчезли антитела

12:45 17.06.2021

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов дал интервью телеканалу «Россия 24», из которого следует, что примерно у половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона», через 9 месяцев после прививки пропали антитела к коронавирусу.

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», - сказал Максютов.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года. Она является одной из четырех российских вакцин и используется для массовой вакцинации населения.