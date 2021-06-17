У половины привитых «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев исчезли антитела
Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов дал интервью телеканалу «Россия 24», из которого следует, что примерно у половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона», через 9 месяцев после прививки пропали антитела к коронавирусу.
«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», - сказал Максютов.
Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года. Она является одной из четырех российских вакцин и используется для массовой вакцинации населения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Половина людей верят, что бог есть!
Другая половина, верит, что бога нет! И то и другое, не доказуемо.
дык Это по всему миру происходит, причем Массово.
самый Очевидный скандал разразился кажется на сейшелах, где было НОЛЬ смертей и заболеваний..
полоумное правительство по приказу сша начало "вакцинацию" и график смертей от Говида полетел ВЕРТИКАЛЬНО Вверх.
пресса все это глухо замалчивает..
но некоторые вещи выплывают.
например американские круизы решили поазать этим маргиналам как надо делать - Принудительно под угрозой увольнения Заставили уколоться весь персонал И Всех Пассажиров.
и о Боже - прямо во время круиза где ВСЕ "вакцинированы" - люди начали дохнуть от Говида!!
и Это выплыло в прессу - замолчать не удалось.
Что сказать. В мире оказывается "зрячих" людей больше, чем глупцов бездумно доверяющих своим властям. Я бы больше доверял властям США, чем например Гегемону и его команде. По крайней мере хоть понятно, кто кем управляемый в этом мире. То, что Гегемон не самостоятельная фигура, чья то марионетка, наверное не я один понял.
То, с какой фантастической скоростью в РФ появилось либеральное чудо "спутник V", наталкивает на ряд мыслей.
1.Учитывая предыдущие годы и странную череду то "птичьих гриппов" то поросячих то атипичных пневмоний, всегда (!) начинались в Китае и там же мгновенно заканчивались, а в Китае "ковида" вдруг волшебно исчезла, и эта самая "ковида" в СССР оказывается была известна аж с 1977г как обычная форма гриппа с осложнениями на лёгкие, но никто не вводил карантины и пандемии и миллионы не "умирали в рефрижераторах", что можно подумать ещё, кроме как "нас снова развели как лохов"?
2.Много лет писали о том, что США собирают генетический материал в РФ. Для чего? И для чего им два миллиарда доз? Не думаю, что Китай позволит применять у себя "вакцины" сионофашиста Б.Гейтса. Как и Индия, которая свою вакцину делает.
Организация ВОЗ с которой власти РФ "сотрудничают под козырёк" исполняя их указания, о сути является филиалом сионофашистких американских мечтателей о радикальном сокращении населения Земли. Об этом сам Трамп открыто а, что Б.Гейтс попросту "рулит" этой ВОЗ.
и предплагалось ранее, теперь этими "жижами" народ заставят "пороться" пожизненно. И, скорее всего, за деньги.