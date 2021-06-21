В Москве в июле начнется исследование вакцины «Спутник V» для подростков

В Москве идет набор добровольцев среди подростков, которые примут участие в клинических исследованиях вакцины "Спутник V" для молодых людей 12-17 лет. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование начнется в начале июля и  будет проводиться в три фазы. Первая и вторая фазы пройдут на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве. Третья фаза пройдет в столичных детских поликлиниках, пишет ТАСС.

Результаты исследования покажут, можно ли в программу вакцинации населения от коронавируса включить и подростков. В настоящее время вакцинация проводится для взрослого населения с 18 лет.

Всего в исследовании примут участие 350 человек - 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек - в третьей фазе. 

В исследовании смогут принять участие подростки, которые ранее не болели COVID-19, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний. Им предложат вакцинироваться препаратом "Спутник V", который уже используют для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.06.2021, 14:48
    Гость: Николай

    Чем-то напоминает историю места на западе Белоруссии, где из детей кровь выкачивали для "людей 1-го сорта".

  3. 21.06.2021, 14:27
    Гость: ник

    Взрослые и подростки не особо чем отличаются.Какое исследование?Все должно быть уже давно исследовано.

  5. 21.06.2021, 13:26
    Гость: Петр

    Ну вот и добрались до детей - будущего нации... Сколько бесплодных будет узнаем через 20 лет, если хунта загнется к этому сроку

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