20:41 22.06.2021

Как распознать рак почки на ранней стадии?

В странах постсоветского пространства 21,5% пациентов со злокачественными опухолями почек обращаются к врачу на 4-й стадии болезни, когда у опухоли появились метастазы. У 20,1% больных опухоль выявляется на 3-й стадии, когда вылечить рак уже нелегко. Однако своевременная диагностика позволит обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии, когда можно не только спасти жизнь пациента, но и сохранить почку.

Кому необходимо регулярно обследоваться на рак почки?

Рак почки – довольно редкое заболевание, поэтому регулярно проходить обследование рекомендуется людям, входящим в группу риска. Прежде всего это необходимо тем, у кого есть близкие родственники, страдавшие этой болезнью. Генетическая консультация и медицинское наблюдение необходимы также людям с некоторыми наследственными патология, например синдромом Гиппеля – Линдау. Факторами риска развития рака почки являются курение, ожирение и повышенное артериальное давление.

Методы ранней диагностики

Общий анализ мочи. Это исследование большинство людей проходят в рамках диспансеризации. При раке почки у 50% пациентов обнаруживается небольшое количество крови в моче. Кровь в моче может появиться и при других заболеваниях, например при инфекциях мочевыводящих путей или мочевого пузыря, при мочекаменной болезни и т.п. Однако в любом случае при обнаружении крови в моче врач назначит пациенту визуализационное исследование – УЗИ, КТ или МРТ. Если у него есть опухоль, она будет выявлена. При обнаружении опухоли пациенту назначат цитологический анализ мочи, который выявит в моче раковые клетки.

Это исследование большинство людей проходят в рамках диспансеризации. При раке почки у 50% пациентов обнаруживается небольшое количество крови в моче. Кровь в моче может появиться и при других заболеваниях, например при инфекциях мочевыводящих путей или мочевого пузыря, при мочекаменной болезни и т.п. Однако в любом случае при обнаружении крови в моче врач назначит пациенту визуализационное исследование – УЗИ, КТ или МРТ. Если у него есть опухоль, она будет выявлена. При обнаружении опухоли пациенту назначат цитологический анализ мочи, который выявит в моче раковые клетки. Анализы крови. При раке почки общий анализ крови может показать анемию (недостаток эритроцитов) или, наоборот, избыток красных кровяных клеток – из-за гормона эритропоэтина, который вырабатывают некоторые злокачественные опухоли почек. Биохимический анализ крови способен определить, как работают почки. Нарушение их работы станет поводом для более детального обследования.

При раке почки общий анализ крови может показать анемию (недостаток эритроцитов) или, наоборот, избыток красных кровяных клеток – из-за гормона эритропоэтина, который вырабатывают некоторые злокачественные опухоли почек. Биохимический анализ крови способен определить, как работают почки. Нарушение их работы станет поводом для более детального обследования. УЗИ. Чаще всего рак почки на ранней стадии выявляется во время УЗИ брюшной полости. Этот метод диагностики совершенно безопасен, т.к. он не использует радиации. Такое исследование можно выполнять неограниченное количество раз без ущерба для здоровья, и стоит оно недорого. Однако УЗИ не всегда позволяет отличить доброкачественное образование от злокачественного, поэтому при выявлении проблем пациентам назначаются более информативные исследования – КТ или МРТ.

Чаще всего рак почки на ранней стадии выявляется во время УЗИ брюшной полости. Этот метод диагностики совершенно безопасен, т.к. он не использует радиации. Такое исследование можно выполнять неограниченное количество раз без ущерба для здоровья, и стоит оно недорого. Однако УЗИ не всегда позволяет отличить доброкачественное образование от злокачественного, поэтому при выявлении проблем пациентам назначаются более информативные исследования – КТ или МРТ. Компьютерная томография. Этот метод предоставляет врачу полную информацию о размере, форме и расположении опухоли. Кроме того, он позволяет увидеть, распространился ли рак на ближайшие лимфоузлы.

Источники:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22497103/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7223292/

https://topclinic.ru/lechenie-raka-v-izraile/lechenie-raka-pochki-v-izraile/