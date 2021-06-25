В почти полностью вакцинированном Израиле растет заболеваемость COVID-19

14:58 25.06.2021

Власти Израиля вынуждены вернуться к ряду ограничений в связи с зафиксированным ростом заболеваемости коронавирусом.

Так, министерство здравоохранения сегодня, 25 июня, вернуло предписание об обязательном ношении масок в помещениях и в местах скопления людей за пределами постоянного места жительства, которое было отменено 10 дней назад, 15 июня, пишут Ведомости.

Накануне повторное введение масочного режима анонсировал Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш после того, как суточный прирост зараженных в стране превысил 200 человек впервые за месяц.

При этом Израиль считается одной из наиболее "вакцинированных" стран. С начала вакцинации хотя бы одну дозу прививки получили более 10,6 млн израильтян, полностью вакцинировались более 5,1 млн жителей страны при населении в более чем 9 млн человек.

Кроме того, иностранные туристы не смогут въехать в Израиль до 1 августа. Ранее предполагалось, что границы для них будут открыты 1 июля.