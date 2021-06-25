В почти полностью вакцинированном Израиле растет заболеваемость COVID-19
Власти Израиля вынуждены вернуться к ряду ограничений в связи с зафиксированным ростом заболеваемости коронавирусом.
Так, министерство здравоохранения сегодня, 25 июня, вернуло предписание об обязательном ношении масок в помещениях и в местах скопления людей за пределами постоянного места жительства, которое было отменено 10 дней назад, 15 июня, пишут Ведомости.
Накануне повторное введение масочного режима анонсировал Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш после того, как суточный прирост зараженных в стране превысил 200 человек впервые за месяц.
При этом Израиль считается одной из наиболее "вакцинированных" стран. С начала вакцинации хотя бы одну дозу прививки получили более 10,6 млн израильтян, полностью вакцинировались более 5,1 млн жителей страны при населении в более чем 9 млн человек.
Кроме того, иностранные туристы не смогут въехать в Израиль до 1 августа. Ранее предполагалось, что границы для них будут открыты 1 июля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
– Зачем такой маленькой стране такое большое счастье?
тогда ширятся если это ширьё никому не помогло? Теперь и ежу понятно что эта вакцинация это не здоровье, а чисто бизнес. Бизнес власти и бизнес главного несменяемого олигарха страны.
А надеются на переход количества в качество - "Ложь,повторенная тысячу раз ,становится правдой"( Йозеф Геббельс).Фашистские методы - фашистская идеология.На пропагандистскую ложь денег не жалеют,но государство,основанное на лжи,существовать не может - вопрос времени.
Оба на! Оказывается что для формирования коллективного иммунитета 60% вакцинированных общей численности и 90% старше 50 годков недостаточно. Тут или вакцины не помогают или болеют те кто не привился. Кроме того молчок сколько % переболели и если все сложить,то Израиль показал реальность с вакцинизацией от К-19. Вакцина не предотвращает заболевание ковидом,а всего лишь облегчает течение болезни и немного сокращает смертность от последствий этой заразы.
Сейчас в России власти проводят насильственную вакцинизацию граждан сферы обслуживания, образования и чиновников хотя уже в СМИ некоторые врачи начали выступать против повальной вакцинизации,а отдельные из них даже говорят что сама вакцинизация усложняет течение болезни. Все это на фоне того что доз всех трех вакцин недостаточны и людей гонят в места прививок зная что промышленность не справляется с потребностью и это еще раз "Застав дурака молиться и он лоб расшибет от усердия.
Я много раз писал что в первую очередь нужно вакцинировать граждан из группы риска и только после заключения врачей.Борьба с этой заразой требует ума,а не дураков в белых халатах сидящих в кресле чиновника и рекламирующих Арбидол.
Ни какая вакцина не справится с этой заразой. Все дело только во власти денег, присущей рыночному капитализму, в его идеалах. Советский Союз в трудное для страны время смог быстро справиться со многими смертельными болезнями и помог с этой проблемой всему Миру, особенно африканским и азиатским странам. Победил заразу Китай, для него она стала чем-то наподобие сезонной простуды или гриппа, которые были всегда, как и в России. Вся причина только во власти и дбявольской идеологии, которая позволяет "избранным" безнаказанно совершать самые грязные и страшные преступления ради денег и власти над людьми.
Кстати, фашисты тоже умели справляться с подобными заразами, пример их содержание пленных, где работали многие нацистские лаборатории и не было эпидемий. Не слышно ни чего о состоянии РФовских лагерей и тюрем.