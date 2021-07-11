Статистика распространения COVID-19 в странах СНГ

20:17 11.07.2021

Коронавирус серьезно ударил по экономике всего мира, в частности стран СНГ, к которым относятся Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан.

Ситуация в России

Как сообщает оперативный штаб, за текущие сутки было выявлено 25.033 случая заражения коронавирусом, однако, темпы прироста постепенно снижаются и теперь составляют 0,43%. За сутки от COVID-19 скончалось 749 человек.

Ситуация в Республике Беларусь

За все время пандемии коронавируса в Беларуси подтверждено 427.906 случаев заболевания. По данным Миндзрава, за текущие сутки было выявлено 1.020 случаев заражения.

Ситуация в Украине

На 11 июля 2021 в Украине было зарегистрировано 2 240 753 случая заболевания вирусом COVID-19. За текущие сутки было обнаружено 507 случаев. Из этого числа людей заразились 41 ребенок и 33 сотрудников медицинских учреждений.

Ситуация в Казахстане

Как сообщает BAQ.KZ по состоянию на 10 июля 10 регионов Казахстана находятся в "красной" зоне. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3695 человек, у которых имеются положительный ПРЦ на COVID-19. Больше всего человек заразилось в городе Нур-Султан – 914.

Ситуация в Армении

По состоянию на 11 июля 2021 года в Армении было зафиксировано 226.388 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. За последний сутки было подтверждено 103 случая заражения COVID-19. Умерло 2 человека.

Ситуация в Таджикистане

По данным Миндзрава, на текущий момент в Таджикистане специалисты зафиксировали 13.796 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний момент заразилось еще 43 человека. Количество смертей сегодня – 2 человека, за все время пандемии – 102 человека.

Ситуация в Узбекистане

Сообщается, что за все время распространения коронавирусной инфекцией в Узбекистане заразилось 115.963 человека, среди которых есть новые случае – 485 человек. За все время пандемии выздоровело 111.189 пациентов, а количество смертей составило 771.

Ситуация в Кыргызстане

В Кыргызстане по данным на 11 июля 2021 года заразилось COVID-19 139.648 человек, среди которых 118 тысяч пациентов выздоровело. За текущий день выявилось 1.295 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ситуация в Молдове

По данным Миндзрава, в Молдове на текущие сутки было выявлено 827 новых заболеваний коронавирусом. В общем, за все время пандемии заболело 257.419 человек, среди которых 250.384 человека выздоровели.

Ситуация в Туркменистане

Как утверждают власти, в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым видом COVID-19, однако, по данным на 7.07.2021 года Ашхабад заявил об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции всех лиц старше 18 лет.

Источник: baq kz